Kibyra'da Tarihi Konser - Son Dakika
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Kibyra'da Tarihi Konser

07.06.2026 09:52
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Kibyra Antik Kenti'nde Dilek Türkan ve Tuluğ Tırpan konseri, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde bulunan Kibyra Antik Kenti Medusa Mozaiği'nin yer aldığı tarihi odeonda gerçekleştirilen konserde sanatçılar Dilek Türkan ve Tuluğ Tırpan, sahne aldı.

Burdur Valiliği himayelerinde düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen konser, binlerce yıllık geçmişe sahip Kibyra Antik Kenti'nin tarihi atmosferinde yapıldı. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan antik kentte düzenlenen etkinlik, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Konser öncesinde güzel sanatlar lisesi öğretmenleri ve öğrencilerinden oluşan ekip sahne alarak çeşitli eserler seslendirdi. Tarihi odeonu dolduran vatandaşlar, genç sanatçıların performansını ilgiyle takip etti. Programın devamında sahneye çıkan Dilek Türkan ve piyanist Tuluğ Tırpan, seslendirdikleri eserlerle Kibyra'nın tarihi atmosferini müzikle buluşturdu. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kibyra'da Tarihi Konser - Son Dakika

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