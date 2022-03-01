Kilis'te Alaeddin Yavaşca Müze Evinin açıldı - Son Dakika
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Kilis'te Alaeddin Yavaşca Müze Evinin açıldı

01.03.2022 22:38

Kilis'te Alaeddin Yavaşca Müze Evinin açıldı Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün ev sahipliğindeki Alaeddin Yavaşca Anma Töreni kapsamında Kilis'teki Alaeddin Yavaşca Müze Evinin açışı gerçekleştirildi.

Kilis'te Alaeddin Yavaşca Müze Evinin açıldı

KİLİS - Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün ev sahipliğindeki Alaeddin Yavaşca Anma Töreni kapsamında Kilis'teki Alaeddin Yavaşca Müze Evinin açışı gerçekleştirildi.

Kilisli Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Aleaddin Yavaşça tarafından doğduğu evini müze yapılmak kaydıyla Kültür ve Turizm Bakanlığına bağışlamıştı. Bakanlık tarafından Müze haline getirilen evinin bugün açılışı gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, video konferans ile Kilis'e bağlanarak açılışı gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Alaeddin Yavaşca'nın çok önemli bir sanatçı olduğunu ifade ederek, "Alaeddin Yavaşca Müze evi çok güzel oldu. En kısa zamanda bende Kilis'e gelerek Müzeyi ziyaret etmek istiyorum" dedi.

Vali Recep Soytürk, Hemşerisi olmaktan onur duyduğum Devlet Sanatçısı Alaedin Yavaşça'nın evinde olduklarını ifade ederek; "2.5 yıl önce Alaeddin Yavaşca ile eşi Ayten Yavaşca ile hastanede ziyaret etmiştim. Çok kısa bir sürede programa alınarak, ihalesi yapıldı. Bugün mükemmel bir şekilde sunuma hazır hale geldi. Başta siz bakanım, bakan yarımcılarımız, tüm bürokratlara şükranlarımız arz ediyoruz. Burası yaklaşık 416 metrekare kapalı alanı 107 metrekare açık alanı olan, tam bir Kilis evidir. Şehrin merkezindedir. Alaeddin Yavaşca bütün şehrimizdeki insanlara turistlere tanıtmış olacağız. Hemde Alaeddin Yavaşca ile övünç duyacak, yeni bir müzeye kavuşmuş olacaktır" dedi.

Açılışa Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kültür Varlıkları Genel Müdür Yardımcısı İsmail Karaman, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, MHP İl Başkanı Mustafa Demir, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cuma Özdemir ile etkililer katıldı.

Kilis'te Alaeddin Yavaşca Müze Evinin açıldı
Kilis'te Alaeddin Yavaşca Müze Evinin açıldı
Kilis'te Alaeddin Yavaşca Müze Evinin açıldı

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Mehmet Nuri Ersoy, Turizm, Kilis, Müze, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Kilis'te Alaeddin Yavaşca Müze Evinin açıldı - Son Dakika


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