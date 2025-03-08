Kilis'te Kadınlar için Sanat Terapisi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kilis'te Kadınlar için Sanat Terapisi

Kilis'teki seramik atölyesi, kadınlara stres atma ve sanatsal ifade imkanı sunuyor.

08.03.2025 20:08
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Kilis'te sanat kadınlara terapi oluyor

KİLİS - Kilis'te kadınların hem sanatsal üretim yaparak kendilerini ifade ettiği hem de günlük hayatın stresinden uzaklaştığı seramik atölyesi, yoğun ilgi görüyor.

Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu Resim Öğretmeni olan Kübra Yiğitel yaklaşık yedi ay önce Kilis'in ilk seramik atölyesini açarak kadınlara sanatsal üretim yapma imkanı sundu.Yaklaşık beş yıldır resim atölyesi olarak hizmet verdiklerini belirten Kübra Yiğitel, seramik atölyesinin açılmasıyla birlikte büyük bir ilgiyle karşılaştıklarını söyledi. Atölyede kadınlar, sanatla hem ruhlarını dinlendiriyor hem de kendi eserlerini üretiyorlar.

Kübra Yiğitel, "Burası Kilis için çok güzel bir sanat merkezi. Gelen kadınlarımız burada iş hayatının ve günlük yaşamın stresini atıyor. Seramik yapmak onlar için adeta bir terapi. Hem rahatlıyorlar hem de üretmenin keyfini yaşıyorlar. Atölyede kadınlar, tamamen kendi elleriyle şekillendirdikleri seramikleri veya hazır nesneleri boyayarak sanata dönüştürüyor. Üretilen eserler, atölyeye ait fırında pişirildikten sonra sahiplerine teslim ediliyor. Dileyenler eserlerini ticari olarak da değerlendirebiliyor" şeklinde konuştu.

"Kadınlar her alanda var olmalı"

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında mesaj veren Kübra Yiğitel, kadınların her alanda hak ettikleri değeri görmesi gerektiğini vurgulayarak, "Kadınlarımızın hak ettiği saygınlığa ulaşması ve her alanda var olması en büyük temennimiz. Devletimizin sağladığı desteklerle kadın istihdamının artmasını diliyoruz" dedi

Atölyeye katılan Dilara Eruçan ise seramik yapmanın kendisi için benzersiz bir deneyim olduğunu belirterek, "Atölyeye ilk geldiğimde o iki saatin nasıl geçtiğini anlayamadım. Burada tamamen ruhumu dinlendiriyorum ve kendime kaliteli vakit ayırıyorum. Seramik yaparken zihnimde başka hiçbir şey olmuyor. Kadınların her zaman değer gördüğü bir ülkede yaşamayı diliyorum" diye konuştu

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kilis'te Kadınlar için Sanat Terapisi - Son Dakika

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