Kımıl Dağı'ndaki steller Kommagene'nin dini tarihe yeni bir soluk kazandırdı
ADIYAMAN - Nemrut Dağı'nın benzeri Kımıl Dağı'ndan askeri helikopterler ile taşınan ve yabancı bilim adamları tarafından ön okuması yapılan 2 bin 100 yıllık 2 stel, Antik Kommagene'nin dini tarihine dair bilgilere yeni bir soluk kazandırdı.
Kımıl Dağı'nda 2021 yılında Kommagene Uygarlığı'nın Nemrut Dağı benzeri olan yeni bir kült (kutsal) alan tespit edilmişti. Dağın eteklerinde düştüğü fark edilen birisi ikiye bölünmüş 2 stel bulundu. Stellerin birisinde Tanrı Apollo ile Kral Antiokhos'un tokalaşma sahnesinin bulunduğu 1.3x1.76 ebatlarında 3 ton 500 kilo, her iki tarafında yazıt olan stel ise 1,16x1.76 ebatlarında 2 ton 200 kilo ağırlığında.
Jandarma Genel Komutanlığı'na ait helikopter 2023 yılı Eylül Ayı'nda, Adıyaman'ın Gerger ilçe sınırları içerisinde bulunan 1650 metre rakımlı Kımıl Dağı'ndan Kommagene Uygarlığına ait 2100 yıllık birisi ikiye bölünmüş 2 steli, 6 kilometre uzaklıktaki Gölyurt Kartal Yaylasına taşıdı.
Yayladan alınan eserler Adıyaman Perre Antik Kente getirildi. Bu eserlerin üzerindeki yazıtların çözümlenmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin alan Pisa Üniversitesi'nden Margherita Facella ve Oxford Üniversitesi'nden Charles Crowther, Adıyaman'a geldi. Yaklaşık bir hafta süren çalışma sonrasında stellerin yazıtları incelendi.
Stelleri inceleyen Margherita Facella gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kımıl Dağından getirilen steller üzerindeki yazıtlar üzerinde çalışıyoruz. İnsanlık tarihine, Kommagene tarihine ışık tutacak bir bir yazıt. Bu yazıtları inceleme imkanı bulduğumuz için kendimizi şanslı hissediyoruz. Yazıtlarda Kommagene Kralı Antiochos'un halka söylediği sözler, kanunlar var. Kanunlara iteat edilmesi ve saygılı olması isteniyor. Ayrıca Kral Antiachos ile Mitrates'in rölyefi var" dedi.
Ülkelerine dönen yabancı bilin adamları yazıtların ön okumasını tamamladı. Ön okumayı tamamlayan bilim adamları yetkililere ön okuma ile ilgili bilgi verdi.
Yazılı bilgilendirmede, "Kımıl Dağ'daki nomos'un kral Antiochos'un diğer nomoileriyle karşılaştırıldığında gösterdiği varyantlara odaklanıyoruz. Hala cevaplanması gereken pek çok soru var, ancak bu çok hoş bir keşif. Sadece Antiochos'un kültü için yeni bir kutsal alan tespit edilmedi, aynı zamanda Apollon'un atalarından kalma ve yerel bir versiyonu da ilk kez bizim tarafımızdan biliniyor. Kımıl Dağ'ında stellerin bulunması, Antik Kommagene'nin dini tarihine dair bilgilerimize yeni bir soluk kazandırmakta ve daha ileri araştırmalara teşvik etmektedir" ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Kültür Sanat › Kımıl Dağı'ndaki steller Kommagene'nin dini tarihe yeni bir soluk kazandırdı - Son Dakika
Sivas Atatürk Kongre Müzesi'nde oluşturulan bölümde, aralarında 1000 yıllık Selçuklu halısının bulunduğu tarihi halılar sergileniyor. Müzede oluşturulan halı seksiyonunda, tarihi halılar ve Gürün şalları beğeniye sunuldu. Bölümde 62 halı sergilenirken, eserler arasında bulunan Selçuklular döneminden kalma ve 1000 yıllık olduğu değerlendirilen tarihi halı dikkati çekiyor. Sivas halısının Türkiye'nin en kaliteli halıları arasında yer aldığını belirten müze müdürü, halının özelliklerini ve tarihini anlattı.
Ankara Devlet Opera ve Balesi, dünyada en çok sahnelenen komik opera türlerinden biri olan Aşk İksiri operasını sanatseverlerle buluşturacak. Eser, Opera Sahnesi'nde prömiyer yapacak.
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bulunan ve askeri helikopterle sarp kayalıklardan alınarak Perre Antik Kenti'ne taşınan 2100 yıllık yazıtta çeviri çalışmaları yapılıyor. Pisa Üniversitesi'nden Prof.Dr. Margherita Facella ve Oxford Üniversitesi'nden Dr. Charles Crowther, kente gelerek eserde incelemelerde bulundu. Yazıtın önemli olduğunu dile getiren Facella, yazıtlarda Kommagene Kralı l. Antiochos'un demeçlerinin yer aldığını belirtti. Köylüler tarafından bulunan eserler, askeri helikopterle Perre Antik Kenti'ne taşınmıştı.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen kütüphane haftası etkinlikleri kapsamında bu yıl 'Kütüphane ve İnsan' temasıyla fotoğraf yarışması düzenlenecek. Yarışmaya üniversite öğrencileri, üniversiteye ait kütüphanelerde çekilmiş fotoğraflarla katılabilecek. Yarışmanın jürisi Zonguldak Fotoğraf Derneği yönetim kurulu üyelerinden oluşacak ve kazanan fotoğraflar sergilenmek üzere baskıya alınacak. Yarışmanın sonucu 25 Nisan tarihinde açıklanacak ve ödül töreni ile sergi açılışı aynı gün yapılacak.
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Söğüt Gençlik Kampı ve Oba Kültürü Tematik Parkı inşa alanında yapılan incelemelerde çalışmaların sona geldiğini belirtti. Projenin 15 ayda tamamlanması hedeflenirken, alan içerisinde gençlik kampı, okçuluk atış alanları, güreş alanları, spor tesisleri ve etkinlik alanları gibi birçok bölüm bulunacak.
Marmara Kıraathanesi'nin düzenlediği 'Söz Meclisten İçeri' söyleşilerine Doç. Dr. İbrahim Halil Üçer ve yazar Halit Bekiroğlu konuk oldu. Etkinlikte Gazze'deki durumun ciddiyeti ve çözüm üzerine konuşuldu. Prof. Dr. İbrahim Halil Üçer, kariyer yönetimi ve gelecek planlaması hakkında tavsiyelerde bulundu. Marmara Kıraathanesi Koordinatörü Mücahit Kıbrıs, mekanın kuruluş amacını açıkladı ve gelecek günlerdeki konukları duyurdu.
Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Yenipazar Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, Aydın'da bulunan özel bir eğitim merkezini ziyaret ederek çocuklarla oyunlar oynadı ve yarışmalar düzenledi. Üniversiteli gençler, palyaço kıyafeti giyerek öğrencilerle eğlenceli bir vakit geçirdi.
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Söğüt Gençlik Kampı ve Oba Kültürü Tematik Parkı inşaatında inceleme yaparak, projenin ilerleyişini değerlendirdi. 148 milyon TL'lik proje, 15 ayda tamamlanması planlanan birçok etkinlik alanı içerecek.
Üsküdar Belediyesi, Nevmekanlar ve açtığı sayısız kütüphane ile Üsküdar'ı bir kitap şehri haline getirdi. Fatih Sultan Mehmed döneminde inşa edilen ve restore edilen tarihi bina artık bir kütüphane olarak hizmet vermeye devam edecek.
Üsküdar Belediyesi, tarihi bir binayı restore ederek 7 Güzel Adam ve Öncüleri Kütüphanesi'ne dönüştürdü. Kütüphane, Üsküdar'a yeni bir bilgi ve kültür hazinesi sunacak.
Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün denizle olan son bağlantısı olarak bilinen 'Acar Botu', yenilenen objeleriyle Çanakkale Deniz Müzesi'nde özel günlerde ziyarete açılacak. Atatürk'ün Savarona Yatı'ndan Dolmabahçe Sarayı'na intikalini gerçekleştirdiği 'Acar Botu', Çanakkale Deniz Müzesi'nin en ilgi çeken ziyaret noktalarından birini oluşturuyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?