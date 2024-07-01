Kıraç, Hakkari'de düzenlenen festivalde konser verdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kıraç, Hakkari'de düzenlenen festivalde konser verdi

Ünlü sanatçı Kıraç, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen 5. Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali kapsamında sahne aldı. Binlerce kişinin katıldığı konserde Kıraç, sevilen şarkılarını seslendirerek büyük ilgi gördü. Festivalin en çarpıcı anlarından biri olarak değerlendirilen konser, gece geç saatlere kadar devam etti.

01.07.2024 11:02
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Irak sınırında Kıraç konseri

HAKKARİ - Ünlü sanatçı Kıraç, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen 5. Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali kapsamında sahne aldı.

5. Çukurca Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali'nin 4'üncü gününde düzenlenen Kıraç konserine binlerce kişi katıldı. Sevilen şarkılarını seslendiren Kıraç, hayranlarından büyük ilgi gördü. Konsere katılan Hakkari Valisi Ali Çelik ise Kıraç'a yöreye has hediyeler ve plaket takdim ederek, "Daha önceki günlerde raftingden off-roada kadar bedenen adrenalin yüklenmiştik, ama bu akşam ruhumuz gerçek anlamda Anadolu rock müziğiyle, güzel sesinizle vücudumuzun her zerresine kadar adrenalin yüklendi. Bu da bu festivalin en çarpıcı anı olsa gerek" dedi.

Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu ise Türkiye'nin birçok yerinde konsere katılan herkese ayrı ayrı teşekkür etti.

Gece geç saatlere kadar devam eden konserde vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kıraç, Hakkari'de düzenlenen festivalde konser verdi - Son Dakika

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