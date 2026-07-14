Kıraç, Van'da Unutulmaz Bir Konser Verdi - Son Dakika
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Kıraç, Van'da Unutulmaz Bir Konser Verdi

Kıraç, Van\'da Unutulmaz Bir Konser Verdi
14.07.2026 11:44
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Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde Kıraç, hayranlarıyla birlikte sevilen şarkılarını seslendirdi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Van'da sahneye çıkan sanatçı Kıraç, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 10'uncu durağı olan Van'da, 11-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen sergi, tiyatro, söyleşi, atölye ve gastronomi etkinlikleri ilgi görüyor. Festival kapsamında gerçekleştirilen konserler de sanatseverleri bir araya getiriyor. Festivalin 3'üncü gününde sahneye çıkan Kıraç, kendine has yorumu ve sahne performansıyla izleyenlere unutulmaz bir konser yaşattı. Alanı dolduran binlerce müziksever, sanatçının seslendirdiği şarkılara eşlik etti. Bölge halkı, keyifli konseri, cep telefonları kameralarıyla da kaydetti. Festival, 19 Temmuz'a kadar farklı noktalarda gerçekleştirilecek kültür, sanat ve gastronomi etkinlikleriyle devam edecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kıraç, Van'da Unutulmaz Bir Konser Verdi - Son Dakika

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