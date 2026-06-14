Kiraz Festivali'nde Renkli Yarışma - Son Dakika
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Kiraz Festivali'nde Renkli Yarışma

14.06.2026 21:21
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Tekirdağ'da düzenlenen Kiraz Festivali'nde 43 yarışmacı, kirazlı lezzetlerini sergiledi.

Tekirdağ'da bu yıl 60'ıncısı düzenlenen "Uluslararası Kiraz Festivali" etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen kirazlı yemek, tatlı ve hamur işi yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesi sahil dolgu alanında düzenlenen yarışmaya 43 yarışmacı katıldı. Yarışmada katılımcılar, kiraz kullanarak hazırladıkları özgün yemek, tatlı ve hamur işi tarifleriyle jüri üyelerinin karşısına çıktı. Birbirinden farklı lezzetlerin sergilendiği yarışmada, yarışmacılar hem sunum hem de tat konusunda hünerlerini ortaya koydu.

Yarışmada hazırlanan ürünler, Bahçeşehir Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Esat Özat başkanlığındaki jüri tarafından değerlendirildi. Jüri üyeleri, eserleri lezzet, sunum ve kirazın kullanım şekli gibi kriterler doğrultusunda puanladı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda kirazlı yemek kategorisinde Pelin Toprakal, kirazlı hamur işi kategorisinde Hatice Karasu ve kirazlı tatlı kategorisinde Sude Üstünoğlu birinci oldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kiraz Festivali'nde Renkli Yarışma - Son Dakika

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