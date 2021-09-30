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Kırgız Bağımsızlığının 30. Yıl dönümü TOBB'da resim sergisiyle anıldı - Son Dakika

Kırgız Bağımsızlığının 30. Yıl dönümü TOBB'da resim sergisiyle anıldı

30.09.2021 18:17

Kırgız Bağımsızlığının 30. Yıl dönümü TOBB'da resim sergisiyle anıldı Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30. Yıl dönümü vesilesiyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Konferans salonunda resim sergisi düzenlendi.

Kırgız Bağımsızlığının 30. Yıl dönümü TOBB'da resim sergisiyle anıldı

ANKARA - Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30. Yıl dönümü vesilesiyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Konferans salonunda resim sergisi düzenlendi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, " Biz Türk iş dünyası olarak Kırgızistan'la ikili ilişkilerimizin çok değerli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30. Yıl dönümü için düzenlenen resim sergisine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ev sahipliği yaptı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Öncelikle, Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30. Yılı kutlu olsun.

Kırgızistan'ın resim sergisini iş dünyamızla buluşturduğu için sayın büyükelçiye teşekkür ediyorum. Biliyoruz ki bu sergi daha önce, cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Dışişleri Bakanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirildi. Biz Türk iş dünyası olarak Kırgızistan'la ikili ilişkilerimizin çok değerli olduğunu düşünüyoruz. İkili ilişkilerimizin gelişmesi için, başta Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası olmak üzere, tüm muhataplarımızla yakın çalışıyoruz. Öte yandan hem Kırgız hem de Türk iş dünyasının içinde bulunduğu, benim de başkanı olduğum Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nda da birlikte çalışıyoruz. Kırgızistan'da çeşitli sektörlerde 500'e yakın Türk sermayeli firma faaliyet gösteriyor. Bu firmalarımız, Kırgızistan'ın umut vadeden geleceğine yatırım yapıyor. Kırgızistan'ın kalkınma çabalarına destek veriyor. Bu serginin, Türk-Kırgız kardeşliğinin güçlenmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Kırgızistan Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev ise, " Bugün Kırgızistan'ın bağımsızlığının 30. Yılına ithafen hazırlanan resim sergisini düzenlemeye destek veren TOBB Başkanı Rifat Hisarlıkçıoğlu'na çok teşekkür ederim. Tarih sayfalarına bakacak olursak, 30 yıl önce 31 ağustos 1991 tarihinde Kırgız Cumhuriyeti bağımsızlığını ilan ettiğinde yüzlerce asırlık tarihimizde yeni bir sayyfa açıldı. 30 yıllık bağımsızlığın egemen bir devlet için kısa bir dönem olduğu açıktır. Ama herkesin bildiği gibi halkımızın ve ülkemizin 2300 yılı aşkın bir tarihi vardır. Türkiye Kırgızistan'ın bağımsızlıpını tanıyan ilk ülkedir. Kırgızistan ve Türkiye arasındaki iş birliği 30 yıldır her alanda başarıyla gelişmektedir. İlişkilerin gelişmesindeki en önemli faktör iki ülke halkının yakın tarihsel bağlarıdır. Bu resim sergisinde Kırgızistan'ın tarihini, kültürünü, doğasını güzel yerlerini ve geleneklerini yansıtan resimler sergilenmektedir. Sergiye gelen misafirlerimizin her biri resimlerden Kırgızistan'ın incisi olan Isık-Göl'ün güzelliğini, büyük Tanrı Dağlarının yüceliğini hissederek el değmemiş doğasının güzelliğine şahit olacaklar diye inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kırgız Bağımsızlığının 30. Yıl dönümü TOBB'da resim sergisiyle anıldı
Kırgız Bağımsızlığının 30. Yıl dönümü TOBB'da resim sergisiyle anıldı
Kırgız Bağımsızlığının 30. Yıl dönümü TOBB'da resim sergisiyle anıldı
Kırgız Bağımsızlığının 30. Yıl dönümü TOBB'da resim sergisiyle anıldı

Togo Cumhuriyeti, Kırgızistan, Türkiye, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Kırgız Bağımsızlığının 30. Yıl dönümü TOBB'da resim sergisiyle anıldı - Son Dakika


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