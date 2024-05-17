Kırgız Türkleri Yozgat'ta Kültürlerini Yaşatıyor

Kültür Sanat

Kurdukları 'Otağ'da Kırgız kültürünü tanıtıyorlar

YOZGAT - Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan 40 yıl önce göç ederek Van'ın Erciş ilçesi Ulupamir köyüne yerleşen Kırgız Türklerinden yaklaşık 40 aile, Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde atalarından yadigar Otağ'da gelenek ve göreneklerini yaşatıyor.

Zorlu doğa şartlarında ve hastalıklar nedeniyle 1980'li yıllarda Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan göç etmek zorunda kalan, dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından 1982 yılında Türkiye'ye getirilen Kırgız Türkleri, Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde kültürlerini yaşatmaya devam ediyor. Toplu Konut İdaresi tarafından ilçeye yaptırılan konutlara yerleştirilen Kırgızlar, gelenek ve göreneklerini yaşatıyor. Kırgız erkekleri, çadır kurup at yetiştiriciliği ve dericilik işleriyle uğraşırken, kadınlar ise Kırgız ve Türk motifleriyle kilim dokuyup el işi yaparak geçimlerini sağlıyor.

Elektriğin olmadığı, teknolojiden uzak, televizyon ve telefonun bulunmadığı ata mirası "otağ" da otelciliği ile turizme katkı sağlamayı hedefleyen Kırgız Türkleri, belediyenin verdiği destekle kurdukları 'Kırgız Kültür Çarşı'nda da halı dokuma geleneğini sürdürüyor. Kırgızlar, besi hayvanlarının arka bacaklarında bulunan dört yüzlü kemikler ile oynadıkları 'aşık oyunu' geleneğini de hala yaşatıyor.

Yenifakılı ilçesindeki Kırgız Türkleri, bir yandan üretim yaparak geçimlerini sağlamaya çalışırlarken bir yandan da geleneklerini yaşatmak için uğraş veriyor.

"Kültürümüzü Türkiye'ye tanıtmaya çalışıyoruz"

Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde Kırgız Türkleri olarak 40 ailenin yaşadığını söyleyen Yenifakılı Kırgızlar Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Gencekul Timur, "Biz Yozgat Yenifakılı ilçesinde ikamet ediyoruz, 40 aile yaklaşık 200 kişiyiz. Burada kendi kültür ve geleneklerimizi sürdürmekteyiz. Kültürümüzü, otağımızı, yaşamımızı tüm Türkiye'ye tanıtmaya çalışıyoruz. Otağ çadırımızda aksakallılarımızla oturarak istişare konularını burada çözüyoruz. Aynı zamanda halı tezgahı kurduk, burada 13 kişiye gelir kapısı oluştu ve yöresel halı dokuma işlemi devam etmektedir. At çiftliğimizi kurduk, ata binme ve okçuluk işlerini devam ettirmekteyiz. Hayvancılığı da burada sürdürüyoruz." dedi.

"Hüznümüzü ve mutluluğumuzu otağda yaşarız"

Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde Kırgız Türkleri olarak yaşadıklarını söyleyen Hacer Atakan, "Burada geleneklerimizi yaşatmaya devam ediyoruz. Kıyafetlerimiz, yemek kültürümüzü aynı şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu otağda da mutlu ve hüzünlü günümüzde aksakallılar, gençler, çocuk ve yaşlı demenden hep beraber toplanırız. Burada hep beraber oluruz. Gelmek isteyen herkesi bekleriz." şeklinde konuştu.

"Otağ kültürünü burada yaşatmak istiyoruz"

Yenifakılı ilçesine 5 yıl önce geldiklerini belirten Recep Bibi Timur ise, "Pamir Yaylasından Van Erciş'e geldik. 40 sene oldu, geleneğimizi, göreneğimizi özümü çok şükür bırakmadık. Yenifakılı'ya geleli de 5 yıl oldu, burada da kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Pamir yaylasında otağda kalıyorduk. Otağ kültürünü burada da devam ettirmek istiyoruz, kültürümüzü kaybetmek istemiyoruz. Bizden sonra da gençlerimizin kültürümüzü devam ettirmesini istiyoruz." ifadelerine yer verdi.

"Halı dokuyarak aileme katkı sunuyorum"

Türk motiflerini işleyerek halı dokuduğunu belirten Nüsha Bildirici, "Kırgız Türkleriyiz. Yenifakılı da yaşıyoruz. Buraya geleli 6 sene oldu. Halı dokuyarak ailemize katkıda bulunuyoruz. Burada geleneklerimizi yaşatıyoruz. Kırgız otağımız var. Halı dokuma atölyemiz var. Burada halı motiflerini ilmek ilmek dokuyoruz." dedi.