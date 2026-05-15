Kırık Işıklar Tiyatrosu Büyük Beğeni Topladı

Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi Tiyatro Topluluğu'nun sahnelediği "Kırık Işıklar" adlı tiyatro oyunu, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Bağımlılık, dijital bağımlılık, uyuşturucu ve aile temalarını ele alan oyun; duygu yüklü sahneleri ve güçlü mesajlarıyla geceye damga vurdu.

Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cengiz Sarıca tarafından kaleme alınan "Kırık Işıklar", günümüzün en önemli toplumsal sorunlarından biri haline gelen dijital ve madde bağımlılığının bireyler ve aileler üzerindeki yıkıcı etkisini çarpıcı bir dille sahneye taşıdı. Son dönemde yaşanan birçok acı olayın temelinde yer alan bağımlılık sorununa dikkat çeken eser, izleyicilerin yüreğine dokundu.

Yaklaşık 35 kişilik geniş bir oyuncu kadrosuyla sahnelenen oyunun yönetmenliğini Hıdır Öğünç üstlendi. Oyuncular Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi'nin tiyatro kursiyerleri olup; üniversite öğrencileri, işçi, memur, esnaf, öğrenci, emekli gibi çeşitli kesimlerden oluşuyor. Toplumsal konuları sahneye taşıyan başarılı çalışmalarıyla tanınan Öğünç'ün yönetimindeki oyun, etkileyici sahne performanslarıyla izleyenlerden tam not aldı. Yoğun bir izleyici kitlesinin önünde sahnelenen eser, zaman zaman duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Oyunun ardından konuşan yazar ve Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cengiz Sarıca, sanatın toplumların gelişimindeki önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

" Sanat, bir toplumun kalkınmasının en önemli unsurlarından biridir. Gelişmiş ülkeler yalnızca sanayiyle değil; sanatla, edebiyatla ve kültürle de güçlenmiştir. Daha mutlu ve bilinçli toplumlar oluşturmanın yolu kültür ve sanata verilen değerden geçmektedir. Bizler de Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi olarak meslek edindirme ve üretime yönelik kurslarımızın yanında kültür ve sanata da büyük önem veriyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi; 'Sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuştur.' Bizler de onun ışığında sanata katkı sunmaya çalışıyoruz. Bu oyunla toplumsal bir yaraya dikkat çekmek istedik. Eğer izleyicilerimize bir mesaj verebildiysek ne mutlu bize. Emeği geçen herkese ve bizleri yalnız bırakmayan değerli konuklarımıza teşekkür ediyorum"

Toplumsal farkındalık oluşturan içeriği ve başarılı sahne performansıyla dikkat çeken "Kırık Işıklar", gece sonunda izleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. - DENİZLİ