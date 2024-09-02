Kültür Sanat

Kırıkkale'de Ertuğrul Gazi anıldı

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde düzenlenen 30. Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği, büyük bir coşkuya sahne oldu. Jandarma mehter takımının seslendirdiği marşlar ve Çelik Kanatlar Timi'nin sergilediği "üzüm salkımı" gösterisi yoğun ilgi topladı. Şenlikte konuşan Vali Mehmet Makas, Türk milletinin tarih boyunca adalet ve merhametle hareket ettiğini vurguladı.

Oğuzların iki kolundan biri olan Bozokların Kayı boyuna mensup Karakeçili aşireti, Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde düzenlenen 30. Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği'nde bir araya geldi. Valilik koordinesinde kaymakamlık tarafından düzenlenen şenlik, belediye binası önünde mehter takımı eşliğinde gerçekleşen kortej yürüyüşüyle başladı, ilçe stadında da çeşitli gösterilerle devam etti. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığına bağlı mehteran takımının seslendirdiği marşlar ve Çelik Kanatlar Timi'nin sergilediği "üzüm salkımı" gösterisi büyük ilgi topladı. Şanlıurfa Sıra Gecesi halk oyunları ekibinin performansları, öğrencilerin ok atma gösterileri ve güreş müsabakaları da renkli görüntülere sahne oldu. Kurulan kıl çadırlar, geleneksel kıyafetler ve sergilenen oyunlarla katılımcılara Yörük kültürü tanıtıldı.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, şenlikte yaptığı açıklamada, Türk milletinin tarih boyunca adalet ve merhamet ilkeleriyle hareket ettiğini söyledi.

"Biz bir ve beraberiz"

Vali Makas, "Yüce Türk milleti, mazlumun yanında duran, işgal amacıyla değil, fetih amacıyla hareket eden bir millettir. Farklı etnik kökenlerden gelen tüm vatandaşlarımızla bir ve beraberiz. Gönül coğrafyamızda Kırgız, Tatar, Kazak; Anadolu'da ise Kürt, Türk, Laz, Çerkez ayrımı yapmaksızın, mezhebi Şafi, Sünni ya da Alevi olsun, hepimiz bir ve beraberiz" dedi.

"Bu topraklar, ecdadımızı hatırlatıyor"

Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, yaklaşık 30 yıldır devam eden bir geleneği yaşattıklarını belirterek, Ertuğrul Gazi'yi anmanın kendileri için büyük bir şeref olduğunu ifade etti. Osmanoğlu, "Bu bizim için çok güzel bir şeref. Karakeçili aşiretiyle birlikte bir araya gelmenin mutluluğunu paylaştık. "Osmanlı döneminde nasıl ki azar azar evlerinden bir şey alınıyorsa aynı şekilde burada da öyle yapıldı. Gerçekten bu topraklar ziyaret edilmesi lazım, ecdadımızı hatırlatıyor" şeklinde konuştu.

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal da Türk milletinin birlik, güç ve cesaretini atalarından aldığını belirterek, "Bu mirası yaşatmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından şenlikte, Vali Mehmet Makas ve Kaymakam İbrahim Ergin'e "fahri hemşerilik beratı" takdim edildi. Sponsorların desteğiyle tasarruf tedbirlerine uygun olarak gerçekleştirilen şenlikte, kültürel ve sportif etkinliklerle katılımcılar unutulmaz anlar yaşadı.

Ayrıca, şenlik alanında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından açılan stantlarda narkotik, siber, KADES tanıtıldı. Stantlarda sergilenen yerli ve milli silahlar da katılımcıların ilgisini çekti.

Şenliğe, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.