Kırıkkale ve Kırşehir\'de 19 Mayıs kutlamaları kapsamında konser düzenlendi

Kültür Sanat

Kırıkkale ve Kırşehir'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında konser organize edildi.

Kırıkkale Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konser öncesinde konuşan Belediye Başkanı Ahmet Önal, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ve saygıyla andı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni gençlere emanet ettiğini, gençlerin azimlerine güvenip, çalışkanlıklarına inandığını belirten Önal, "Görüyorum ki Cumhuriyet şehri Kırıkkale, Ata'sını unutmamış ve 'emanetin bekçileriyiz' diyor." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından Kırıkkaleli türkücü Mert Kaya ile Kubat sahne aldı.

Türkülere eşlik eden binlerce vatandaş, oyun havaları eşliğinde oynadı.

Kırşehir

Kırşehir'de de belediye tarafından 19 Mayıs kutlamaları kapsamında Cacabey Meydanı'nda düzenlenen konserde, Grup Berceste ve Elif Buse Doğan sahne aldı.

Doğan, sevilen eserleriyle Kırşehir yöresine ait türküler seslendirdi.

Meydanı dolduran vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarıyla türkülere eşlik etti.