Kırklareli'nde Balkan Hikayesi Fotoğraf Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kırklareli'nde Balkan Hikayesi Fotoğraf Sergisi Açıldı

Kırklareli\'nde Balkan Hikayesi Fotoğraf Sergisi Açıldı

Kırklareli'nde düzenlenen Uluslararası Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali kapsamında Türk ve Yunan fotoğrafçıların hazırladığı 'Bir Balkan Hikayesi' adlı fotoğraf sergisi, tarihi gar binasında ziyaretçilere açıldı. Sergide, Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Karadağ, Hırvatistan ve Kosova'da çekilen fotoğraflar sergileniyor. Sergi, hafta sonuna kadar gezilebilecek.

25.05.2024 16:35
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Kırklareli'nde Uluslararası Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali kapsamında Türk ve Yunan fotoğrafçıların hazırladığı "Bir Balkan Hikayesi" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Tarihi gar binasında açılan sergide, fotoğraf sanatçıları Erhan Baycan ile Yunan Zisis Fyllaridis tarafından Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Karadağ, Hırvatistan ve Kosova'da çekilen fotoğraflar sergilendi.

Sergide ülkelerin tarihi ve kültürel değerlerini anlatan 20 fotoğraf yer aldı.

Baycan, AA muhabirine, sergide yer alan fotoğrafların görülmeye değer olduğunu söyledi.

Balkan ülkelerinin doğasını, tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmak amacıyla sergiyi açtıklarını ifade eden Baycan, sergiyi gezenlerden güzel geri dönüşler aldıklarını belirtti.

Çalışmalarının yaklaşık 2 yıl sürdüğünü anlatan Baycan, "Sergimizi açmak amacıyla Balkan ülkelerini gezdik. Bu ülkelerde çektiğimiz fotoğraflarla sergimizi ziyaret edenlere Balkan ruhunu yaşatıyoruz." dedi.

Fyllaridis ise Kırklareli'nde sergi açmaktan büyük bir keyif aldığını ifade etti.

Sergi hafta sonu gezilebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kırklareli'nde Balkan Hikayesi Fotoğraf Sergisi Açıldı - Son Dakika

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