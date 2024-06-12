Kırklareli Üniversitesi öğrencileri tarihi yapıların süslemelerini seramiklere işledi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kırklareli Üniversitesi öğrencileri tarihi yapıların süslemelerini seramiklere işledi

Kırklareli Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odasınca yürütülen 'Mimari Belleğin İzleri' projesi kapsamında öğrenciler tarafından yapılan seramikler sergilendi. Proje kapsamında tarihi yapıların kapı, pencere, duvar, kiriş ve tavan gibi süslemeleri incelenerek seramiklere işlendi. Sergi, Vali Yardımcısı, Rektör ve proje katılımcıları tarafından açıldı.

12.06.2024 15:17
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Kırklareli'nde tarihi yapıların kapı, pencere, duvar, kiriş ve tavan gibi süslemeleri üniversite öğrencileri tarafından seramiğe işlenerek sergilendi.

Kırklareli Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odasınca yürütülen "Mimari Belleğin İzleri" projesi kapsamında oluşturulan sergi törenle açıldı.

Kayalı Kampüsü'ndeki Mimarlık Fakültesi fuaye alanında gerçekeştirilen törene, Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür, İl Mili Eğitim Müdürü Hilal Lililyar Özefsun ile projede yer alan öğrenciler katıldı.

Vali Yardımcısı Yusuf Güler, yaptığı konuşmada, Kırklareli Üniversitesinin marka üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

Mimarlık Bölümü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Gülcan Minsolmaz da eserler hakkında bilgi verdi.

Minsolmaz, tarihi yapıları inceleyen 24 öğrencinin daha sonra mimari izleri yorumlayıp seramiklere işlediğini anlattı.

Projede yer alanlara teşekkür belgesi verilmesinin ardından serginin açılışı yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kırklareli Üniversitesi öğrencileri tarihi yapıların süslemelerini seramiklere işledi - Son Dakika

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