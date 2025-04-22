Kırsal Öğrenciler Antalya'yı Keşfetti - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kırsal Öğrenciler Antalya'yı Keşfetti

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110 taşımalı eğitim gören öğrenci, Antalya'da profesyonel rehberler eşliğinde gezi düzenledi.

22.04.2025 11:27
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Kırsal bölgede taşımalı eğitim gören öğrencilere özel etkinlik

Profesyonel rehberler eşliğinde Antalya'yı gezdiler

Aralarında ilk kez kenrt merkezine gelenler oldu

ANTALYA - -Antalya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikle kırsal bölgede yaşaylan 110 öğrenci Antalya$ya getirilerek turizm rehberleri eşliğinde kkvaryum. Kaleiçi, yat limanı, Cumhuriyet Meydanı, Antalya Doğal Yaşam Parkı gezdirildi.

Antalya il Milli Eğitim Müdürlüğü ve Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün kırsal bölgede belirlemiş olduğu taşımalı eğitim gören Serik ilçesi Yanköy mahallesinde bulunan Yanköy ilk ve ortaokulda eğitim öğretim gören 110 öğrenci sabah saatlerinde Yanköy ilk ve ortaokuluna gelerek Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Antalya Muratpaşa Bölge Temsil Kurulu tarafından otobüslerle alınarak Antalya'ya götürüldü. Antalya'da profesyonel turizm rehberleri eşliğinde Akvaryum. Kaleiçi, Yat limanı, Cumhuriyet Meydanı, Antalya Doğal Yaşam Parkı gezdirildi. çocuklar merak ettikleri hayvanları yakından görme fırsatı buldu. Çeşitli aktivitelere katıldılar. Antalya Atatürk Parkında da yemek yiyerek mutlu şekilde evlerine döndüler.

"İlk defa Antalya merkeze gelen çocuklar var"

Antalya'nın Serik İlçesi Yanköy ilkokul ortaokul müdürü Hakkı Tırak, " Bu proje kapsamında okulumuz taşımalı eğitim öğrencileri Antalya merkez olmak üzere hayvanat bahçesi, akvaryum, Kaleiçi, Tophane ve çeşitli etkinliklerin yer aldığı bir gezi düzenlendi. Öğrencilerim için değişik bir gün oldu. Hedeflenen proje taşımalı eğitim kapsamında eğitim gördüğümüz için Antalya'da yaşayıp hayatında ilk defa Antalya merkeze gelen öğrencilerimize ulaştı. Öğrencilerimiz çok mutlu oldu. Onlar mutlu olunca bizlerde mutlu olduk. Burada öğrencilerimiz gözleme geziye dayalı öğrenme anlamında da değişik kazanımlar elde ettik" dedi.

Serik Yanköy Ortaokul 7. Sınıf öğrencisi Akil Bade Özkan, "Arkadaşlarımızla birlikte gezdik, yeni bilgiler edindik. Çok güzel bir gezi oldu" dedi.

Yanköy ortaokul 8. Sınıf taşımalı eğitim öğrencisi Özlem Çelik, taşımalı eğitim kapsamında öğrenci olduğunu söyleyerek, " düzenlemiş olduğu bu etkinlikte kendim LGS ye hazırlanırken çok büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Kaleiçi ve benzeri yerleri görmeyen arkadaşlarımız vardı. Güzel anlara şahit olduk. Çok güzel bir gezi oldu" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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