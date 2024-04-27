Kırşehir'de 300 yıllık çeşme sprey boyalarla tahrip edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Kırşehir'de 300 yıllık çeşme sprey boyalarla tahrip edildi

Kırşehir'de şehrin ortasında yer alan 300 yıllık tarihi çeşme ve il merkezindeki diğer çeşmeler, sprey boyalarla tahrip edilerek tepkilere neden oldu. Vatandaşlar, tarihi çeşmelerin restore edilmesini istiyor.

27.04.2024 20:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de şehrin ortasındaki 300 yıllık çeşme sprey boyalarla tahrip edildi

Vatandaşlar tarihi çeşmelerin restore edilmesini istiyor

KIRŞEHİR - Kırşehir'de şehrin ortasında yer alan 300 yıllık tarihi çeşmenin akmaması ve il merkezinde yer alan dokuz çeşmenin de tahrip edilmesi tepkilere yol açtı.

Kayabaşı mahallesinde yer alan Süleyman Ağa tarafından 1735 yılında yaptırıldığı bilinen ve kitabesi halen çeşme üzerinde okunur halde yer alan tarihi çeşme suya kavuşmayı bekliyor. Öğrencilerini tarihi yapıları öğrenmeleri için gezdiren Sosyal Bilgiler Öğretmeni Şenol Dönmez; tarihi yapıların yeniden korunma altına alınmasını istedi. Dönmez; "Tarihi alanları gezip dolaşıyorum. Tarihin yıpratılması beni üzüyor. Öğrencilerime tarihi anlatırken çokça eziliyorum. Sitemim halkımıza ve gençlerimize; tarihi alanların ve çeşmelerin yıpratılması ve sprey boyalarla boyanması. Bunlar bizlere emanettir" dedi. Bölge halkından Ramazan Yüce adlı vatandaş da çeşmelerin akmamasının mahalleliyi üzdüğünü söyledi.

Kırşehir'de yer alan Tekke Çeşmesi, Şeyh Hatice Çeşmesi, İmaret Çeşmesi, Ahi Evran Çeşmesi gibi tarihi alanlardaki çeşmelerin de çoğu kapalı ve sprey boyalarla yıpratılmış halde duruyor.

Kaynak: İHA

Kırşehir, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kırşehir'de 300 yıllık çeşme sprey boyalarla tahrip edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:35 Gözyaşlarıyla sahayı terk etti Fenerbahçeli yıldız oyuna devam edemedi Gözyaşlarıyla sahayı terk etti! Fenerbahçeli yıldız oyuna devam edemedi
19:27 Kendisini yerlere atıp yuvarlanan AK Partili meclis üyesi İbrahim Efe, partisinden ve görevinden istifa etti Kendisini yerlere atıp yuvarlanan AK Partili meclis üyesi İbrahim Efe, partisinden ve görevinden istifa etti
17:58 Canlı anlatım Derbide son dakikalar nefes kesiyor Canlı anlatım! Derbide son dakikalar nefes kesiyor
17:20 İYİ Parti’de tarihi kurultay Seçim 3. tura kaldı İYİ Parti'de tarihi kurultay! Seçim 3. tura kaldı
17:02 Ormanlık alanda bulunan kemik parçalarından alınan DNA, kayıp ekonomist Korhan Berzeg’in kızıyla eşleşti Ormanlık alanda bulunan kemik parçalarından alınan DNA, kayıp ekonomist Korhan Berzeg'in kızıyla eşleşti
20:50 İYİ Parti’nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu oldu İYİ Parti'nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu oldu
20:06 Beşiktaş 10 kişi İşte kırmızı karta neden olan o pozisyon Beşiktaş 10 kişi! İşte kırmızı karta neden olan o pozisyon
18:57 Çin’de çıkan hortum ortalığı savaş alanına çevirdi Çin'de çıkan hortum ortalığı savaş alanına çevirdi
18:29 İsmail Kartal’dan derbi öncesi açıklama: 3 futbolcuyu neden kadroya almadı İsmail Kartal'dan derbi öncesi açıklama: 3 futbolcuyu neden kadroya almadı?
17:36 Kadıköy’de deniz taksi ile kano çarpıştı, bir kadının ayağı koptu Kadıköy'de deniz taksi ile kano çarpıştı, bir kadının ayağı koptu
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa sigara bıraktırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa sigara bıraktırdı
16:45 Metroya binen sapık, karşısındaki kadına bakarak kendini tatmin etti Metroya binen sapık, karşısındaki kadına bakarak kendini tatmin etti
16:00 Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na Şekip Mosturoğlu seçildi Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na Şekip Mosturoğlu seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 20:55:14. #1.12#
SON DAKİKA: Kırşehir'de 300 yıllık çeşme sprey boyalarla tahrip edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement