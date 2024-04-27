Kırşehir'de 300 yıllık çeşme sprey boyalarla tahrip edildi

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Kırşehir'de şehrin ortasındaki 300 yıllık çeşme sprey boyalarla tahrip edildi

Vatandaşlar tarihi çeşmelerin restore edilmesini istiyor

KIRŞEHİR - Kırşehir'de şehrin ortasında yer alan 300 yıllık tarihi çeşmenin akmaması ve il merkezinde yer alan dokuz çeşmenin de tahrip edilmesi tepkilere yol açtı.

Kayabaşı mahallesinde yer alan Süleyman Ağa tarafından 1735 yılında yaptırıldığı bilinen ve kitabesi halen çeşme üzerinde okunur halde yer alan tarihi çeşme suya kavuşmayı bekliyor. Öğrencilerini tarihi yapıları öğrenmeleri için gezdiren Sosyal Bilgiler Öğretmeni Şenol Dönmez; tarihi yapıların yeniden korunma altına alınmasını istedi. Dönmez; "Tarihi alanları gezip dolaşıyorum. Tarihin yıpratılması beni üzüyor. Öğrencilerime tarihi anlatırken çokça eziliyorum. Sitemim halkımıza ve gençlerimize; tarihi alanların ve çeşmelerin yıpratılması ve sprey boyalarla boyanması. Bunlar bizlere emanettir" dedi. Bölge halkından Ramazan Yüce adlı vatandaş da çeşmelerin akmamasının mahalleliyi üzdüğünü söyledi.

Kırşehir'de yer alan Tekke Çeşmesi, Şeyh Hatice Çeşmesi, İmaret Çeşmesi, Ahi Evran Çeşmesi gibi tarihi alanlardaki çeşmelerin de çoğu kapalı ve sprey boyalarla yıpratılmış halde duruyor.