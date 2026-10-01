Kırşehir\'de festivaller müzik aletleri satışı ve eğitim talebini artırdı

UNESCO Müzik Şehri unvanına sahip Kırşehir'de saz yapımcıları ve müzik marketler, valilik ve belediyeler tarafından düzenlenen festival ve etkinliklerle yeniden ilgi odağı oldu.

Şehirde düzenlenen müzik festivallerinin, ailelerin ve çocukların müziğe olan ilgisini artırdığı belirtildi. Müzik market işletmecisi Aydın Akagündüz, gerçekleştirilen organizasyonların müzik aletleri satışı ve müzik eğitimine yönelik talebi artırdığını kaydetti. Akagündüz; valilik, belediye ve merkez ilçe belediyeleri tarafından düzenlenen festivallerin müzik sektörü açısından olumlu katkılar sağladığını ifade ederek, "Bu süreç bizim için faydalı oldu. Müzik aletleri satışı ve eğitim alanında çok sayıda müşterimiz geldi. Düzenlenen festivaller talepleri artırdı" dedi.

"Ailelerin müziğe bakış açısı değişti"

Festivallerin ailelerin müziğe yönelik bakış açısında da değişim oluşturduğunu belirten Akagündüz, ailelerin artık çocuklarının küçük yaşlarda müzikle ilgilenmesini istediğini belirtti. Akagündüz geçmişte 'Abdallar' olarak anılan kuşaklarda müzik eğitiminin daha çok aile içerisinde aktarıldığını belirterek, günümüzde ise nota temelli ve bilinçli müzik eğitiminin yaygınlaştığını söyledi. Akagündüz açıklamasında; "Artık insanlar bilinçlendi ve notalar üzerinden bilinçli eğitim alıyorlar. Aileler çocuklarını müzik ortaokullarına, sonrasında da güzel sanatlar fakültelerine gönderiyorlar" diye konuştu.

Kırşehir'de düzenlenen festival ve kültür-sanat etkinliklerinin, kentin müzik kültürünün gelecek kuşaklara aktarılmasına ve müzik eğitimine yönelik ilginin artmasına katkı sağlamaya devam ediyor.