Kırşehir\'de İhtiyaç Sahiplerine Yardım

06.03.2026 15:31
Osmanlı geleneği ile Kırşehir'de 100 ihtiyaç sahibinin borçları kapatıldı; yardımlaşma vurgusu yapıldı.

Kırşehir'de Osmanlı'dan gelen "zimem defteri" geleneği kapsamında 100 farklı noktadaki ihtiyaç sahiplerinin borçları kapatıldı.

Kırşehirli iş insanı Mustafa Düger, ilçelerin ardından kent merkezindeki Kervansaray, Güldiken, Kındam ve Çukurçayır mahallelerinde 100 farklı noktadaki esnafla görüşerek, borcu olan kişilerin ücretini karşıladı.

Düger, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazanda yardımlaşma ve dayanışma için ellerinden geleni yapmaya, destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

Yetim, yaşlı, engelli veya ekonomik durumu iyi olmayan ihtiyaç sahipleri için çabaladıklarını vurgulayan Düger, şöyle konuştu:

"Birkaç yıldır devam eden çalışmamızı, bu sene de yapıyoruz. Merkez ve ilçelerimiz dahil 100 farklı noktada, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere veresiye defteri borçlarını kapattık. Bunların içinde bakkallar, ekmek fırınları, odun ve yakacak satışı yapan yerler vardı. Hemşehrilerimizin bayrama daha huzurlu ve sıkıntısız şekilde girmeleri için yaptık. Bu çalışmanın başka iş insanları tarafından değerlendirilerek, onların da yapmalarının faydalı olacağına inanıyorum."

Mahalle bakkalı Serkan Saraç ise uzun süredir ödenmeyen ihtiyaç sahiplerinin borcunun ödendiğini belirterek, "Allah bin kere razı olsun, işi gücü rast gelsin. Ramazan ayında bu aileler mutlu bir gün geçirecektir." dedi.

Kervansaray Mahallesi Muhtarı Çelebi Baran da hayırseverlere destek ve katkıları için teşekkür ederek, "Mübarek ramazan ayı vesilesiyle mahalledeki ihtiyaç sahiplerinin bakkal ve fırındaki ekmek borçları ödendi. Kendilerine teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.