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Kırşehir'de, müzeyi andıran kafeterya - Son Dakika

Kırşehir'de, müzeyi andıran kafeterya

15.01.2022 14:07

- Kırşehir'de, müzeyi andıran kafeterya 30 yıl topladı bütün birikimiyle müze gibi kafeterya açtı Kırşehir'de bir işletmeci; 30 yılda biriktirdiği eski plak, magazin dergisi, cd, kasetçalar ve film afişleri ile müze gibi kafeterya açtı.

- Kırşehir'de, müzeyi andıran kafeterya

30 yıl topladı bütün birikimiyle müze gibi kafeterya açtı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de bir işletmeci; 30 yılda biriktirdiği eski plak, magazin dergisi, cd, kasetçalar ve film afişleri ile müze gibi kafeterya açtı.

Neşet Ertaş'tan Barış Manço'ya kadar usta sanatçıların dinletileriyle konuklarına nostalji yaşatan çift, Kırşehir'de de bir ilki gerçekleştirdi. Halkın da ilgi gösterdiği kafeterya işletmeni Ömer Yeşil, küçüklükten gelen hevesine eşinin katkı sunduğunu söyledi. Yeşil, "Küçüklüğümden bu yana mektup, plak, cd, eski para, kasetçalar gibi eski ve tarihi değeri olan eşyaları topluyordum. Herhangi bir faaliyetim ise yoktu. Eşim destekledi ve çocukluk dönemlerimden kalan arşivlediğim eserlerle kafeterya açtım" dedi.

Eşinin arşivi ile ticari fikir gelişti

Eşinin oluşturduğu ve evlerinde kapalı kutularda kalan arşivleriyle ticari fikrin geliştiğini ve kafeterya açtıklarını anlatan Emel Yeşil ise; "Evimizde; film afişi, kitap, dergi, kasetçalar, radyolar yılların birikimiydi. Bu birikim kapalı kutu içerisinde kalmamalıydı. Sergi niyetiyle başlanılan işimiz, kafeteryaya dönüştü. İnsanlar geldiklerinde de kafeteryayı sergi alanı gibi geziyorlar" diye konuştu. Yeşil, eşinin yaşadığı ticari korkuyu ise yaptığı teşvik ile aştıklarını ifade etti.

Kafeteryanın müşterileri ise insanın içeride geçmişe doğru yol aldığını ve oluşan ambiyansın kendilerinde müze hissi oluşturduğunu aktardı.

Kırşehir'de, müzeyi andıran kafeterya
Kırşehir'de, müzeyi andıran kafeterya
Kırşehir'de, müzeyi andıran kafeterya

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Neşet Ertaş, Barış Manço, Kırşehir, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Kırşehir'de, müzeyi andıran kafeterya - Son Dakika


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