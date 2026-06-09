Kırşehir'de Öğrencilerin Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Kırşehir'de Öğrencilerin Sergisi Açıldı

Kırşehir\'de Öğrencilerin Sergisi Açıldı
09.06.2026 15:09
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Kırşehir'de düzenlenen sergide öğrencilerin eserleri sergilendi, değerler eğitimi vurgulandı.

Kırşehir'de "Vakti Kuşanmak Özgün Örnekler Sergisi"nin açılışı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen, Ahi Evran Külliyesi Sanat Galerisi Sergi Salonu'nda düzenlenen serginin açılışında yaptığı konuşmada, Bakanlığın hazırladığı proje kapsamında, öğrencilerin kendi duygu ve düşünce dünyalarından eserlerin yansıtıldığını söyledi.

Kentteki ortaokul ve liselerin katıldığı sergide, öğrencilerin yıl boyunca öğretmenlerinin rehberliğinde yapmış oldukları eserleri ilgiyle incelediklerini ifade eden Gülşen, serginin, iman, ibadet ve ahlak konularında öğrencilere rehberlik etmeyi, zaman bilinci, sorumluluk duygusu, değerler eğitimi konularında farkındalıklarını artırmayı amaçladığını belirtti.

Konuşmanın ardından serginin açılışı yapıldı.

Sergideki 50'ye yakın eserde, öğrencilerin akademik, kültürel ve manevi gelişimlerini yansıtan çalışmalar yer aldı.

Katılımcılar, resim, hat, yağlı boya, ebru sanatı ile hazırlanan eserleri inceledi, emek veren öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kırşehir'de Öğrencilerin Sergisi Açıldı - Son Dakika

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