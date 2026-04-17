Kırşehir'den Gönüllü Turizm Elçileri Projesi - Son Dakika
Kırşehir'den Gönüllü Turizm Elçileri Projesi

17.04.2026 13:03
Kırşehir'de üniversite öğrencileri, turistlere kenti tanıtmak için gönüllü olarak çalışıyor.

Kırşehir'in tarihi mekanlarında görev alan, tamamı üniversite öğrencilerinden oluşan 12 gönüllü, yerli ve yabancı turistlere kenti tanıtıyor.

Kırşehir'in tarihi ve kültürel noktalarını ziyaret eden turistlere yardımcı olmak amacıyla başlatılan "Gönüllü Turizm Elçileri" projesi kapsamında üniversite öğrencilerine, kültürel tanıtım, yerel rehberlik, gastronomi, kentin tarihi ve kültürü, sanat, yöresel lezzetler alanlarında uygulamalı eğitimler verildi.

Proje kapsamında, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) farklı bölümlerde okuyan 12 gönüllü öğrencinin, ziyaretçilere doğru, etkili ve nitelikli tanıtım sunması amaçlanıyor.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Kırşehir Ahi Külliyesi'ndeki tanıtım toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen başta gençler olmak üzere herkese teşekkür etti.

Valilik koordinasyonunda, KAEÜ, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İŞKUR'un katkılarıyla projenin hazırlandığını vurgulayan Demiryürek, gönüllü turizm elçileriyle kentin daha etkin tanıtılmasına katkı sunulacağını belirtti.

Demiryürek, "Gençlerimiz, Kırşehir'imizin değerleri olan Ahi Evran Külliyesi'nde, Cacabey Gökbilim Medresesi'nde, Neşet Ertaş Gönül Sultanlar Evi'nde gönüllü turizm elçileri olarak faaliyete geçti. Gönüllü gençlerimiz deyim yerindeyse 'turizm elçisi' olarak faaliyet gösterecekler, gönüllü rehberlik yapacaklar." dedi.

Üniversite öğrencilerinden Nurgül Bora da Ahilik Müzesi başta olmak üzere turistlere müzeyi ve ahiliği anlatacaklarını söyledi.

Süleyman Arif Sezgin ise "Yoğunluk olarak Kırşehir Ahilik Müzesi'nde yer alıyoruz. Buraya gelen yerli ve yabancı turistlere Ahilik Teşkilatı'ndan kapsamlı şekilde bahsediyoruz." diye konuştu.

Niray Aydilek de gönül turizm elçisi olarak programlara katıldıklarını ve Kırşehir'i daha iyi tanıtmak için çabaladıklarını dile getirdi.

Defne Törün ise projeye katıldığı için mutlu olduğunu, Ahilik kültürünün nasıl şekillendiğini bugünlere nasıl geldiğini öğrenerek, herkese anlattıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kırşehir'den Gönüllü Turizm Elçileri Projesi - Son Dakika

Damat Tween Yön. Kur. Bşk. Süleyman Orakçıoğlu: Dünya Kupası’nda Milli Takımımıza özel koleksiyonlar hazırlıyoruz Damat Tween Yön. Kur. Bşk. Süleyman Orakçıoğlu: Dünya Kupası'nda Milli Takımımıza özel koleksiyonlar hazırlıyoruz
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmeni sınıf arkadaşı anlattı Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmeni sınıf arkadaşı anlattı
İşte okul saldırganının son sözleri Polisi görünce böyle bağırmış İşte okul saldırganının son sözleri! Polisi görünce böyle bağırmış
Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu
İmamoğlu Davasında Önemli Savunma İmamoğlu Davasında Önemli Savunma

13:23
Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı Valilik son kararı duyurdu
Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı? Valilik son kararı duyurdu
12:49
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
12:43
Antalya Diplomasi Forumu’nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye’de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı
Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı
12:36
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu
12:19
Şarkıcı Rıza Tamer Şişman’ın ölümü şüpheli bulundu
Şarkıcı Rıza Tamer Şişman'ın ölümü şüpheli bulundu
11:47
Okul saldırıları sonrası bakanlık düğmeye bastı: Aileler de sorumlu olacak
Okul saldırıları sonrası bakanlık düğmeye bastı: Aileler de sorumlu olacak
