Kırşehir Kaman'da Ceviz Festivali 35. kez İçişleri Bakanı Çiftçi ile açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırşehir Kaman'da Ceviz Festivali 35. kez İçişleri Bakanı Çiftçi ile açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırşehir Kaman\'da Ceviz Festivali 35. kez İçişleri Bakanı Çiftçi ile açıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'in Kaman ilçesinde 35'incisi düzenlenen Kültür, Sanat ve Ceviz Festivali, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin katıldığı törenle başladı. Açılışta Bakan Çiftçi, ceviz üreticilerine teşekkür etti; Vali Demiryürek ve Başkan Demirci de konuştu.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde bu yıl 35'incisi düzenlenen Kaman Kültür, Sanat ve Ceviz Festivali, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin katılımıyla gerçekleştirilen resmi açılış töreniyle başladı.

Festival alanına gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, davul zurna gösterisiyle karşılandı. İlçe protokolüyle tek tek tokalaşan Bakan Çiftçi'ye Kaman ziyareti sırasında Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ve Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci eşlik etti. Saygı duruşunda bulunulması ve Konya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Ekibi eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, protokol konuşmaları yapıldı. Programın açılışında konuşan Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci, göreve geldikleri günden bu yana ilçeye kalıcı eserler kazandırmak için çalıştıklarını belirterek; "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar Kaman ilçesi için üretmek, gençlerimiz ve çocuklarımız için çalışmak ve kalıcı eserler bırakmak gayesindeyiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gönül belediyeciliğini benimseyerek çıktığımız bu yolda, 2,5 yıl gibi kısa bir sürede vaatlerimizin yüzde 75'ini gerçekleştirdik. Bunun gururunu yaşıyoruz" dedi. Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ise konuşmasında ahilik geleneğinin önemine değinerek, "Ahi Evran'ın öğrettiği meslek ahlakında, yapılan işe özen göstermek ve başkasının hakkını gözetmek esastır. Ürününü doğru tanıtan ve alıcısının güvenini koruyan üretici ve esnafımız bu geleneği sürdürmektedir. Dünyanın pek çok bölgesinde çatışmaların, yakın coğrafyamızda ise küresel ölçekte ekonomik belirsizliklerin yaşandığı bir dönemde, ülkemizin huzur ve istikrarını korumak kadar üretimi destekleyerek kamu hizmetlerini geliştirmek de önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

"Gayretimiz insanımızın evinde huzurlu olması"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de üreticilerin emeğine vurgu yaparak, ceviz yetiştiriciliğinin sabır ve özveri gerektirdiğini belirtti. Çiftçi; "Toprağı işleyen ve alın teriyle evine helal lokma götüren bütün kardeşlerime gönülden teşekkür ediyorum. Bir ceviz fidanını toprakla buluşturmak, yıllarca sürecek emek ve sabra niyet etmektir. O fidan, mevsimler boyunca gösterilecek özenle büyür ve çiftçinin alın teriyle meyve verir" diye konuştu. İçişleri Bakanlığı olarak vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için çalıştıklarını kaydeden Çiftçi; "Bütün gayretimiz insanımızın evinde, işinde, tarlasında ve bahçesinde huzur içerisinde yaşaması içindir. Çiftçi ürününü güvenle yetiştirsin, esnaf dükkanını gönül rahatlığıyla açsın, evlatlarımız güven içerisinde büyüsün diye çalışıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından festival programı devam etti.

Kaynak: İHA
İçişleri BakanıKültür SanatKırşehirEtkinlikFestivalDemirciKültürGüncelKamanSanatSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Montella’nın yerine düşünülen 2 iddialı isim İşte Montella'nın yerine düşünülen 2 iddialı isim
İlkay Gündoğan’dan maç sonunda Okan Buruk’u kızdıracak sözler İlkay Gündoğan'dan maç sonunda Okan Buruk'u kızdıracak sözler
Hamid’in sağlık durumunda üzen gelişme Müge Anlı isyan etti Hamid'in sağlık durumunda üzen gelişme! Müge Anlı isyan etti
80 dakika boyunca gol olmayan maçın son dakikalarında yaşananlar inanılmaz 80 dakika boyunca gol olmayan maçın son dakikalarında yaşananlar inanılmaz
CHP kurultayı öncesi Özgür Özel hakkında delege planı iddiası CHP kurultayı öncesi Özgür Özel hakkında delege planı iddiası
AK Parti’den sürpriz transfer sinyali Sırada bir büyükşehir var AK Parti'den sürpriz transfer sinyali! Sırada bir büyükşehir var
14:09
Yeni dönem Sigara satışında TC kimlik numarası şart olacak
Yeni dönem! Sigara satışında TC kimlik numarası şart olacak
13:43
Vanlı Kara Haydar soruşturmasında 1,5 milyar TL daha bulundu Toplam tutar 2,5 milyara dayandı
Vanlı Kara Haydar soruşturmasında 1,5 milyar TL daha bulundu! Toplam tutar 2,5 milyara dayandı
13:22
Kayseri’den ayrıldı, açtı ağzını yumdu gözünü: Herkes dolandırıyor
Kayseri'den ayrıldı, açtı ağzını yumdu gözünü: Herkes dolandırıyor
13:21
Seslendirme sanatçısı Ali Bilensir’in öldüğü kazada yeni gelişme
Seslendirme sanatçısı Ali Bilensir'in öldüğü kazada yeni gelişme
13:11
Galatasaray kasasını doldurdu Dursun Özbek rekor geliri açıkladı
Galatasaray kasasını doldurdu! Dursun Özbek rekor geliri açıkladı
12:04
Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü
Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 14:16:14. #.0.2#
SON DAKİKA: Kırşehir Kaman'da Ceviz Festivali 35. kez İçişleri Bakanı Çiftçi ile açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei