Organizasyon sorumlusu Fatma Bilge Öğütçüoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyonun Türkiye 'de 10 yıl önce İzmir 'de başladığını belirterek, bugün 32 ülkedeki 200 şehirde kadınların bisikletleriyle farkındalık oluşturmak için tur attığını dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Kültür Sanat › Kocaeli'de 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' düzenlendi - Son Dakika

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