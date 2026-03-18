Kocaeli'de "Çanakkale Savaşı Sergisi" açıldı
Kocaeli'de "Çanakkale Savaşı Sergisi" açıldı

18.03.2026 16:01
Kocaeli'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla açılan "Çanakkale Savaşı Sergisi" ziyaretçilerle buluştu.

Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla İzmit Millet Bahçesi içerisinde bulunan Kocaeli Sanat Galerisi'nde "Çanakkale içinde vurdular beni" temasıyla açılan sergide, Sertaç Kayserilioğlu'nun koleksiyonundan eserler yer alıyor.

Sergi kapsamında öğrenciler, dönemin askerlerinin kıyafetlerini giyerek kapıda ziyaretçileri karşılarken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı öğretmenleri dönem türkülerini seslendirdi.

Vali İlhami Aktaş, programda yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in ilelebet Türk gençliği sayesinde ayakta kalacağını belirterek, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Türk milletinin tarihinde sayısız destan bulunduğunu, Çanakkale'nin de bunlardan biri olduğunu dile getirerek, "Burada sadece panolar, yazılar ve sergilenen objeler yok. Burada Çanakkale'nin ruhu, aziz milletimizin ruhu, kardeşlik, barış ve adalet var. Bu ruhun içinde Kudüs de Gazze de ve dünyanın mazlum coğrafyaları da yer alıyor." dedi.

Çanakkale ile diğer mazlum coğrafyalar arasında bağ kurmanın önemine işaret eden Büyükakın, bu bağın kopmasının kimliğin de unutulması anlamına geldiğini vurguladı.

Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Büyükakın, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andı.

Serginin küratörü Kayserilioğlu da eserlerin Türkiye ve dünyada "Savaş Koleksiyonu" dalında altın madalya kazanmış bir koleksiyon olduğunu aktararak, bu tarz sergilerin ileride açılması planlanan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulusal Onur Müzesi'nin parçalarını oluşturacağını kaydetti.

Ramazan Bayramı'nda da açık kalacak sergi, 11 Nisan'da sona erecek.

Kaynak: AA

160 bin TL’ye satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı, eli kolu bağlandı 160 bin TL'ye satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı, eli kolu bağlandı
Tarihte eşi benzeri yok Tüm maçlar 2,5 alt bitti Tarihte eşi benzeri yok! Tüm maçlar 2,5 alt bitti
Trump’tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız Trump;'tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız
O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya 10 yıl sonra ortaya çıktı O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya 10 yıl sonra ortaya çıktı
Tabancayla video çekerken kendini öldürdü Tabancayla video çekerken kendini öldürdü
Bir annenin feryadı Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu Bir annenin feryadı! Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu

16:33
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
16:21
Şampiyon ilan edilince sokaklara döküldüler
Şampiyon ilan edilince sokaklara döküldüler
15:44
Akın Gürlek’ten Özgür Özel’e: Oraya niye uğradın, açıkla
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e: Oraya niye uğradın, açıkla
15:17
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ateşkes için ABD ve İsrail’e şart koştu
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ateşkes için ABD ve İsrail'e şart koştu
15:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatih Altaylı’ya geçmiş olsun telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya geçmiş olsun telefonu
13:29
İsrail Savunma Bakanı Katz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü
İsrail Savunma Bakanı Katz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü
