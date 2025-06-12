Kocaeli\'de çocuklar için "Bir Avuç Çamur, Bir Dünya Sanat" projesi başlatıldı

Sanat Atölyesi Derneğince (SADER) şehit ve gazi yakını, öksüz-yetim ve engelli çocuklara yönelik "Bir Avuç Çamur, Bir Dünya Sanat" projesi Kocaeli'de başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi'nin Yerel Destek Programı (YEDEP) desteğiyle hayata geçirilen projeyle, öncelikli grupta yer alan şehit ve gazi yakını, öksüz-yetim ve engelli çocuklara yönelik ücretsiz geleneksel çömlek atölyeleri düzenlenecek.

Projenin ilk adımı olarak, çocukların, birebir uygulamalı eğitimle geleneksel çömlekçiliği deneyimleyebileceği 10 adet midi boy çömlekçi çarkının temini tamamlandı.

Aynı zamanda Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Çömlek Sanatçısı usta öğretici SADER Başkanı Çiğdem Köylüoğlu Eroğlu tarafından gönüllü olarak verilecek eğitimlerde çocuklar, hem çamurla tanışacak hem de kendi elleriyle eser üretmenin heyecanını yaşayacak.

Eroğlu, AA muhabirine, çocukların kültürel mirasla tanışmasını sağlamayı hedefledikleri projede, sanat yoluyla ifade becerilerinin gelişmesine katkı sunmayı amaçladıklarını aktardı.

Projenin, çocuklar üzerinde kalıcı bir iz bırakacağına inandığını aktaran Eroğlu, hazırlık sürecini tamamladıklarını kaydetti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, şehit ve gazi dernekleri ile belediyelerin ilgili birimleriyle temas kurularak katılımcı çocukların belirlendiğini dile getiren Eroğlu, ailelerle oluşturulan iletişim grubu üzerinden bilgilendirme ve yönlendirme süreçleri yürütüldüğünü söyledi.

Eroğlu, "Projemiz kapsamında başlangıçta 6 çömlekçi çarkı almayı planlamıştık ancak bu süreçte çarkları temin ettiğimiz firmanın desteği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin katkısıyla çark sayımızı 10'a çıkarabildik. Bu sayede daha fazla çocuğun aynı anda üretim yapabilmesine imkan sağladık. Toplam süresi 6 ay olarak planlanan projemizde, çocuklar geleneksel çömlekçilik eğitimi alacak. Sürecin sonunda, çocuklarımızın eserlerinden oluşacak sergi düzenleyerek hem sanatsal kazanımlarını hem de kültürel mirasla kurdukları bağı görünür kılmayı hedefliyoruz."