Kocaeli'de öğrencilerin salgın döneminde tuttukları günlükleri kitap oldu - Son Dakika
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Kocaeli'de öğrencilerin salgın döneminde tuttukları günlükleri kitap oldu

24.05.2022 16:56
Kocaeli'de öğrencilerin salgın döneminde tuttukları günlükleri kitap oldu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 55 ortaokul öğrencisi tarafından salgın sürecinde tutulan günlükler, kitap haline getirildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 55 ortaokul öğrencisi tarafından salgın sürecinde tutulan günlükler, kitap haline getirildi.

Kandıra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen proje kapsamında hazırlanan "Kandıra'nın Pandemi Günlükleri" isimli kitap, Kandıra Namazgah Kültür Merkezi'nde törenle tanıtıldı.

Kaymakam Mehmet Ünal, yaptığı konuşmada, salgından en fazla etkilenenlerin öğrenciler olduğunu belirterek, "Belki bu üzücü sürecin tek güzel yanlarından birisi bu kitaplar. Bu, şüphesiz ki pandemi sürecinin, sizden sonraki arkadaşlarınız ve insanlar tarafından daha iyi anlaşılmasına sebebiyet verecektir. Pandemi sonrası bu güzel günlere geldik ve siz bu güzel kitapla bu süreci taçlandırdınız." ifadelerini kullandı.

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan da günlüklere yazılanlar sayesinde bundan sonraki nesillerin yıllar sonra yaşananları göreceğini dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kızmaz da eğitim ve öğretim döneminin salgından çok etkilendiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Okullarımızda sosyal ortamlardan mahrum kaldık. İlgili arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz dediler ki, 'Bu pandemiyi fırsata çevirebilir miyiz?' Ortaokul öğrencilerimiz arasında günlük yazma projesi başlatalım. Çok güzel günlükler ortaya çıktı. Bunu da kitaba dönüştürdüler sağ olsunlar. Amaç, duygularımızı ifade edebilme, bu ifadeyi yazıya dökebilme, sonra okuma yazma alışkanlığı kazanabilmekti. Bu anlamda çok kalıcı bir eser ortaya çıktı. Herkese teşekkür ediyorum."

Programda öğrencilere kitap ve belgeleri, protokol üyelerince takdim edildi.

Törene okul ve kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kocaeli'de öğrencilerin salgın döneminde tuttukları günlükleri kitap oldu
Kocaeli'de öğrencilerin salgın döneminde tuttukları günlükleri kitap oldu
Kocaeli'de öğrencilerin salgın döneminde tuttukları günlükleri kitap oldu
Kocaeli'de öğrencilerin salgın döneminde tuttukları günlükleri kitap oldu
Kocaeli'de öğrencilerin salgın döneminde tuttukları günlükleri kitap oldu

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Kaynak: AA

Hisarcık, Kandıra, Kocaeli, Kitap, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kocaeli'de öğrencilerin salgın döneminde tuttukları günlükleri kitap oldu - Son Dakika


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