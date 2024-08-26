Koçdüzü Yaylası'nda festival coşkusu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Koçdüzü Yaylası'nda festival coşkusu

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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Koçdüzü Yaylası'nda yapılan festival yoğun ilgi gördü. Eski kültürlerin ön planda olduğu yarışmalar, konserler ve oyunlar düzenlendi.

26.08.2024 17:38
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Koçdüzü Yaylası'nda festival coşkusu

RİZE - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Koçdüzü Yaylası'nda yapılan festival yoğun ilgi gördü.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 400 rakımda bulunan Koçdüzü Yaylası'nda Mekaleskirit Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından iki gün süren şenlik düzenlendi. Düzenlenen şenlikte eski kültürlerin ön planda olduğu yarışmalar, halat çekme, uzun eşek, açık ateşte mısır, sandalye kapma, atma türküler, tulum yarışması, yerli sanatçılar tarafından verilen konserler ve çeşitli oyunlar oynandı.

Gece geç saatlere kadar devam eden geniş halkalı horon şenliğe renk kattı. Futbol turnuvası ve çeşitli yarışmalara 75 yaş üstü yaşlıların yarışmacı olarak katılım sağladı. Yarışmada kaybeden takım oyuncuları, kazananları ceza olarak 100 metre boyunca sırtında taşıdı.

Kaynak: İHA

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