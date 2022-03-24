Kolombiya'da "Batman" temalı koşu düzenlendi - Son Dakika
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Kolombiya'da "Batman" temalı koşu düzenlendi

24.03.2022 04:49
Kolombiya'da "Batman" temalı koşu düzenlendi

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, yüzlerce kişinin katılımıyla "Batman Run Series" temalı koşu organize edildi.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, yüzlerce kişinin katılımıyla "Batman Run Series" temalı koşu organize edildi.

Kolombiya'nın El Valle del Cauca yönetim bölgesine bağlı Cali kentinde, bir araya gelen birçok sporsever, birbirinden farklı Batman kostümlü elbiseleriyle koşuya katıldı.

Piste gelen yarışmacılar, müzik ve havai fişekli kutlamalar eşliğinde 5 ila 10 kilometrelik parkurlardan koşarak hedefe ulaşmaya çalıştı.

AA muhabirine konuşan Valentina Lizcano, bu tarz etkinliklerin Cali'de yapılmasını önemli bulduğunu belirterek, "İnsanları spor yapmaya teşvik ediyor, aile ve arkadaşları bir araya getiriyor. Bence çok ilginç bir aktiviteydi." ifadesini kullandı.

Katılımcılardan Valentina Arias ise koşuya katılmaktan ötürü memnuniyetini dile getirerek, etkinliğin kendisini son derece mutlu ettiğini söyledi.

Berlin, Londra, Singapur, New York ve Barselona olmak üzere birçok kentte gerçekleştirilen Batman kostümlü koşular, ilk kez Kolombiya'nın turistik kentlerinden Cali'de yapıldı.

Parkuru tamamlayan koşuculara madalya verildi.

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Güney Amerika, Kolombiya, Batman, Müzik, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kolombiya'da 'Batman' temalı koşu düzenlendi - Son Dakika


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