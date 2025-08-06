Konservatuvarlar için Yatılı Birim Önerisi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, konservatuvarlardaki yatılı birimlerin yeniden aktif edilmesini önerdi.

Sağtürk, Bodrum ilçesinde devam eden 22. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, DOB, Devlet Tiyatrosu, Güzel Sanatlar gibi genel müdürlüklerin, konservatuvardan gelen nitelikli sanatçılarla yoğurulabildiğini söyledi.

Konservatuvarların çok kıymetli olduğunu belirten Sağtürk, bu yüzden 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali'ni Şırnak'tan başlatarak 23 şehre giderek yaptıklarını kaydetti.

Festivalin ikincisini de organize etmeye başladıklarını anlatan Sağtürk, "Gelecek yılın planlamasını bitirerek, Güzel Sanatlar Liselerine girerek, oradaki yeteneklerin testlerini ve ölçümlerini yapmaya çalışıyoruz. Onlarla birlikte İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde 'Bütün Umudum Gençliktedir' adı altında bir konser verdik. Bu çok etkileyici oldu." dedi.

Konservatuvarlarda yatılı okuduklarını ifade eden Sağtürk, Ankara Devlet Konservatuvarı'nda yatılı okurken Türkiye'nin her yerinden insanların geldiğini, şehrinin başka bir şehir olduğunu gördüklerini kaydetti.

"Seyirci sayısının iki misline gelebiliyor olması çok büyük bir mucize"

Yatılı okulların önemine dikkati çeken Sağtürk, şöyle konuştu:

"Bunu hem Milli Eğitim Bakanı'mızla hem rektörlerimizle hem de yükseköğretim kurumlarımızla konuştum. Mutlaka (üniversitelerin bünyesindeki) konservatuvarlarımızın yatılı birimlerinin tekrar aktif edilmesi şart. Yoksa o okullar sadece o şehrin okulu oluyor. Oysa ki o şehrin okulu değil onlar, Türkiye'nin okulu. Her yerden gelen sanatçılar orada barınabilmeli 10 yıllık eğitim süreçlerini de rahat bir şekilde alabilmeli. Yetenekli öğrencilerin bir bölümünü ancak yatılı gönderilebiliyor. Diğer türlü aileleri başka şehirlere ufak çocukları elbette ki göndermeleri kolay olmuyor. Yatılı birimlerinin kurulmasının, Devlet Halk Dansları Topluluğu okulunun kurulması ve onun da yatılı olarak kurulmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Umarım görev süremizce bu çalışmalara bir kapı aralayabilirsek bizden mutlusu olmayacak."

DOB'un seyirci sayısının artırdığına da değinen Sağtürk, "DOB'un bugün geldiği 1,5 yıllık noktada, bütün dünyadaki ekonomik ve siyasal gelişmeler nedeniyle seyirci sayılarıyla ilgili zorluklar çekilirken Türkiye'de seyirci sayısının iki misline gelebiliyor olması çok büyük bir mucizedir. Bunun karşılığı mutlaka sanat seferberliğidir. İşte tam da onu yapmaya çalışıyoruz. Bakanlığımıza ve bize destek olanlara gönül borcumuz var. Bunu sanatçılar hiçbir zaman unutmayacaklar." ifadelerini kullandı.