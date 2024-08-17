Konuralp Antik Tiyatro Kazısı Hız Kazanıyor

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Konuralp Antik Tiyatro kazısına 90 gönüllü personel destek veriyor

DÜZCE - Düzce'nin Konuralp bölgesinde bulunan Prusias Ad Hypium Antik Tiyatrosu kazısı Düzce Belediyesi'nin güçlü desteği ile daha da hız kazanıyor. Belediyenin tüm birim personelleri, hafta sonları dönüşümlü olarak kazı çalışmalarına katılacak.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün büyük önem vererek personel ve ekipman desteği sağladığı Konuralp Antik Tiyatrosu'ndaki kazı çalışmaları sürüyor. Son 5 yılda büyük aşama kaydedilerek, toprak altındaki kısmı yüzde 90 oranında ortaya çıkarılan ve Medusa kabartması, Büyük İskender portre başı, Apollon heykeli, Aslanlı Mozaik ve son olarak M. lulius Proklos'a ait olabileceği tahmin edilen portre başı gibi önemli eserlerin bulunduğu Konuralp Antik Tiyatrosu kazılarına verilen destek güçleniyor.

Tarihi, M.Ö. 3'üncü yüzyıla uzanan antik tiyatroda, arkeologlar gözetiminde yürütülen kazı çalışmalarına Düzce Belediyesi'nin tüm birimleri dönüşümlü olarak katılacak. Kadın-erkek, saha-ofis personeli ayrımı gözetmeksizin tüm birim çalışanları hafta sonları 09.00-17.30 saatleri arasında kazı alanında çalışacak.

Bu kapsamda tiyatronun batı girişlerinde devam eden kazı çalışmalarına katılan ilk ekip Kültür İşleri Müdürlüğü personelleri oldu. Yaklaşık 90 kişi arkeologların gözetimi ve yönlendirmesi ile kazı çalışmalarına gönüllü katılarak, tarihi mirasın ortaya çıkarılmasına katkı sundu.

Düzce Belediyesi Başkan Başdanışmanı ve Kültür İşleri Müdürü Burçin Sarıcan kazıların 12 ay boyunca devam ettiğine dikkat çekerek, "Kültür Müdürlüğü'ndeki çalışma arkadaşlarımız, yaklaşık 90 kişi hep birlikte gönüllü olarak hafta sonu Cumartesi ve Pazar günü kazı alanımızda çalışacağız. Arkadaşlarımız şu anda hem kazıyorlar hem otları temizliyorlar hem de ince işçilik olan yerlerde fırçalama işlemlerine devam ediyorlar. İnsanlar Kaynakları Müdürlüğümüz ile yaptığımız koordinasyonla belediyemizdeki tüm birim müdürlüklerindeki çalışma arkadaşlarımızın hepsi her hafta sonu buraya gelecekler, hep beraber çalışacağız. Bu tamamen gönüllülük esaslı bir çalışma. Burayı çok önemsiyoruz. Her gün burada tarih gün yüzüne çıkıyor. Burası hem ülkemiz, hem dünya mirası açısından önemli bir yer. O yüzden biz de gönüllü olarak kazılara destek veriyoruz" ifadelerini kullandı.