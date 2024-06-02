Konya\'da bir lisede oluşturulan okul radyosu ile iletişimciler yetişiyor

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Konya'da bir lisede şiir dinletisiyle başlayan, Gençlik ve Spor Bakanlığının projesiyle büyüyüp atölye haline getirilen okul radyosu, geleceğin iletişimcilerini yetiştiriyor.

Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi'nde Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Esra Oktay'ın girişimleriyle oluşturulan okul radyosunda, diksiyon, radyo tiyatrosu, podcast, dijital dergi ve gazete atölyeleri bulunuyor.

Lisedeki öğrenci toplulukları tarafından yönetilen "Genç Frekans" isimli kapalı devre okul radyosu, iletişim alanına yönelen öğrencilere birçok fayda sağlıyor.

Lisede 7 yıldır görev yapan Oktay, AA muhabirine, proje kapsamında büyüyen ve atölyelere ayrılan radyonun okulda bir eğitim alanı haline geldiğini söyledi.

Okulda bu çalışmaya bir topluluk olarak başladıklarını ifade eden Oktay, " Radyo, okulumuzda bir mutfak gibi. Topluluklar normalde üniversitelerde oluşturulur ve ilerler. Lisede başlattığımız bu çalışma içerisinde, aslında eğitimin temel amaçları olan güven kazanma, işbirliği içerisinde çalışma, öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirme, Türkçeyi doğru ve düzgün kullanma gibi eğitimler yer alıyor. TRT Radyo ile etkileşimli olarak çalışıyoruz." dedi.

Oktay, öğrencilerin birbirleriyle iletişim halinde bu çalışmayı ilerlettiğini, aynı zamanda kendi atölyelerini yönettiklerini belirtti.

"Radyo her okulda bulunmalı"

Okulda isteyen her öğrencinin, yetenekleri doğrultusunda bu topluluklara dahil olabildiğini belirten Oktay, şunları kaydetti:

"Okulumuz daha çok eşit ağırlık öğrencilerinden oluşuyor. Bu atmosfere katılan öğrencilerimiz, iletişim alanını sevmeye başladı. Gerçekten sinema ile radyo ve televizyon bölümüne yönelmeler oluyor. Diksiyon anlamında da iyi gelişen ve bu alanda çalışmaya başlayan öğrencilerimiz var. Radyo her okulda bulunmalı. Ben bunun yaygınlaşmasını ümit ediyorum. Yaklaşık 20 öğrenci atölyelerde görev yapıyor. İnşallah radyomuz frekans frekans yayılmaya devam eder."

Radyodaki podcast atölyesinde görev yapan 10. sınıf öğrencisi Fatma Zişan Çelik ise podcast yayını yapmayı ve bu doğrultuda sesini kullanmayı çok sevdiğini anlattı.

Podcastin, gençlerin vazgeçilmezi haline geldiğini dile getiren Çelik, şunları söyledi:

"Kendimi geliştirmek amacıyla Anadolu Ajansının bazı podcastlerinden yararlandım. Bence sadece genç kesim değil, her kesimin podcast dinlemesi lazım. Podcast sadece belli konularla sınırlı olmayan, birçok konudan faydalanılabilen bir alan. İlerleyen zamanlarda daha çok yaygınlaşacağını düşünüyorum. Podcast için radyonun teknolojik hali diyebiliriz."