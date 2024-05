Kültür Sanat

Konya'da sanatçıların köyünde baharın gelişini coşkuyla karşıladılar

KONYA - Konya'nın Hüyük ilçesinde sanatçılara ait kerpiç evlerin bulunduğu Sonsuz Şükran Köyü'nde baharın gelişi "Hıdırellez" coşkuyla karşılandı.

Çavuş Mahallesi'ndeki yerleşim merkezinde düzenlenen etkinlikte bir araya gelen köy sakinleri ve davetliler müzik eşliğinde oynayıp eğlenerek vakit geçirirken, gökyüzünde uçurtmalar uçuruldu, ilgi çeken yarışmalar gerçekleştirildi, gül bahçesindeki fidanlara kurdelalar bağlanarak dilekler tutuldu. Katılımcılara kazanda pişirilen yöre lezzetlerinden "mürdük aşı" da ikram edildi. Köy sakinlerinden film yapımcısı ve yönetmen Atalay Taşdiken, etkinlikte yaptığı konuşmada katılım gösteren herkese teşekkür etti.

Taşdiken, "Çavuş Köyü bizim köyümüz. Biz de oraya aitiz. Çavuş köyüne aitiz, kendimizi hep öyle hissettik. Sağ olsunlar Çavuş köylüleri buraya her zaman sahiplendiler. Bundan dolayı her zaman mutluyuz. Köyümüzde yaptığımız etkinliklerle ilgili son 3-4 senedir hem pandemiden hem de arzu edilmeyen nedenlerden etkinliklerimizle ilgili inkitalar oldu. İnşallah bu yazdan itibaren yerel yönetimimizin, devletimizin de desteğiyle, katkılarıyla tekrar Sonsuz Şükran Köyü'nü eski, kendine yaraşır etkinliklerle dolu bir hale getireceğiz. Sizi de her zaman bizim yanımızda destek olarak görmekten mutluyuz" şeklinde sözlere yer verdi.

"Şükran köyü, Hüyük'ün Türkiye'deki turizm ve tanıtım yüzüdür"

etkinliğe katılan Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer de konuşmasında, "Böyle bir güzelliği bize yaşattıkları için, böyle bir güzelliği ilçemize kazandırdıkları için Mehmet ve Atalay beye çok teşekkür ediyorum. Bizim Sonsuz Şükran Köyü, hem Çavuş'un hem de Hüyük ilçesinin Türkiye'deki yüzüdür, turizm yüzüdür, turizm tanıtımıdır" dedi.

"Birbirimize desteğiz"

Çavuş Mahallesi Muhtarı Ali Kovancı da Sonsuz Şükran Köyü'nde düzenlenen etkinliğe katılan herkese teşekkür ederek, "Biz Şükran Köyünü çok seviyoruz. Köyde yaşayan misafirlerimizi çok seviyoruz. Her zaman birbirimize desteğiz, Allah razı olsun onlardan, böyle bir yeri kurdukları için " ifadelerine yer verdi.