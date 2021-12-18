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Konya Şeb-i Arus Törenlerinde on binlerce Mevlana dostunu ağırladı - Son Dakika

Konya Şeb-i Arus Törenlerinde on binlerce Mevlana dostunu ağırladı

18.12.2021 12:19

- Konya Şeb-i Arus Törenlerinde on binlerce Mevlana dostunu ağırladı Bu yıl "İrfan Vakti" temasıyla 7-17 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Hazreti Mevlana'nın 748. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri nedeniyle Konya'da çok sayıda etkinlik gerçekleştirildi, on binlerce misafir ağırlandı.

- Konya Şeb-i Arus Törenlerinde on binlerce Mevlana dostunu ağırladı

KONYA - Bu yıl "İrfan Vakti" temasıyla 7-17 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Hazreti Mevlana'nın 748. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri nedeniyle Konya'da çok sayıda etkinlik gerçekleştirildi, on binlerce misafir ağırlandı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Bizim görevimiz Hz. Mevlana'yı ve onun felsefesini tüm dünyaya anlatabilmek. Çünkü Hazreti Pir bundan 750 yıl önce Konya'dan bir kandil yakmış. Bunun daha çok insanı aydınlatması için biz de yoğun bir gayret içerisindeyiz" dedi.

"İrfan Vakti" temasıyla 7-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen Hazreti Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri "Şeb-i Arus" programı ile tamamlandı. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle sınırlı sayıda katılımla düzenlenen törenler, bu yıl eski coşkusuna kavuştu. Türkiye'den ve dünyadan Konya'ya akın eden Mevlana dostları, etkinliklerin son günü olan Şeb-i Arus'da manevi hazzı en coşkulu haliyle yaşadı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hazreti Mevlana'nın "Her ayrılık ve uzaklaşmanın aslı kavuşmadır" sözünü alıntı yaparak, Mevlana Hazretlerinin ölüm gününü düğün gecesi olarak nitelendirdiğini hatırlattı.

"Hazreti Pir'in yaktığı kandilin daha çok insanı aydınlatması için çalışıyoruz"

Konya'da Şeb-i Arus günleri adıyla çeşitli organizasyonlar düzenlediklerini kaydeden Başkan Altay, "Bizim görevimiz Hazreti Mevlana'yı, onun felsefesini tüm dünyaya anlatabilmek. Çünkü Hazreti Pir bundan 750 yıl önce Konya'dan bir kandil yakmış. Bunun daha çok insanı aydınlatması için biz de yoğun bir gayret içerisindeyiz. Özellikle Şeb-i Arus haftası Konya'nın en kalabalık olduğu zaman. Tüm Mevlana dostları dünyanın her yerinden Türkiye'nin her şehrinden Konya'ya geliyor. Biz de üniversitelerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, müzelerimizle, Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyeleri olarak gelen ziyaretçileri en güzel şekilde ağırlamak için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Konya, her yıl düğün gününü yoğun bir katılımla gerçekleştiriyor" ifadelerini kullandı.

Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Müdürü ve postnişin Fahri Özçakıl ise, "Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretlerinin Vuslat Yıldönümü Etkinlikleri bu yıl 748'inci kez icra ediliyor. Hazreti Mevlana ölüm gününü düğün gecesi, yani Şeb-i Arus olarak nitelendirdiği için Cenab-ı Allah'a ulaşmış olması çok önem arz etmekte. Konya'mıza gelen pek çok Mevlana dostu, Mevlevi muhibleri de burada bu manevi hazzın coşkunluğunu yaşıyor" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde 7-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında her akşam düzenlenen programlarda ilk olarak Ömer Tuğrul İnançer Mesnevi'den seçmeler sundu. Daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu eşliğinde sanatçı Ahmet Özhan tarafından konser verildi. Etkinlikler, sema programı ile sona erdi.

Dünyanın her yerinden on binlerce Mevlana dostunun akın ettiği Konya'da bu hafta kapsamında sema törenlerinin yanında; konferanslar, söyleşiler, konserler, sergiler gerçekleştirildi.

Konya Şeb-i Arus Törenlerinde on binlerce Mevlana dostunu ağırladı
Konya Şeb-i Arus Törenlerinde on binlerce Mevlana dostunu ağırladı
Konya Şeb-i Arus Törenlerinde on binlerce Mevlana dostunu ağırladı
Konya Şeb-i Arus Törenlerinde on binlerce Mevlana dostunu ağırladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Konya Şeb-i Arus Törenlerinde on binlerce Mevlana dostunu ağırladı - Son Dakika


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