Kooperatifçi kadınların bayram mesaisi - Son Dakika
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Kooperatifçi kadınların bayram mesaisi

28.04.2022 11:25

Kooperatifçi kadınların bayram mesaisi Malatya'da faaliyet gösteren Battalgazi kadın kooperatifinin üyeleri, Ramazan Bayramı öncesinde, özellikle baklava yapımında yoğunluk yaşıyor.

Kooperatifçi kadınların bayram mesaisi

MALATYA - Malatya'da faaliyet gösteren Battalgazi kadın kooperatifinin üyeleri, Ramazan Bayramı öncesinde, özellikle baklava yapımında yoğunluk yaşıyor.

Türk mutfağının önemli tatlılarından biri olan baklava bayramda en çok tüketilen tatlılar arasında yer alırken, Malatya'da Battalgazi Kadın Kooperatifi'nde çalışan kadınlar ise ev yapımı baklava taleplerine yetişebilmek için yoğun mesai harcıyor.. Ramazan Bayramına sayılı günler kala ev baklavası siparişlerinde yoğunluk yaşadıklarını ifade eden Battalgazi Kadın Kooperatifi'nde çalışan Yasemin Yılmaz, " Ramazan öncesi yoğunluğumuz çok fazla. Tatlılarımız beğeniliyor ve talep yoğun oluyor. Şehir dışına İstanbul, Ankara'ya çok tatlı siparişlerimiz oluyor" dedi.

Ev baklavası tarifini hakkında bilgi veren Yılmaz, " Baklavamızın hamuruna, yoğurt, süt, yumurta tereyağı koyuyoruz. Biz baklavayı 15 katta yapıyoruz. Bunlardan 7 katını baklavanın alt kısmına seriyoruz araya bol ceviz koyuyoruz ve üst katına da 8 kat koyup üzerine de tereyağı eritip döküyoruz. Piştikten sonra da şerbetini koyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Baklavanın lezzetli olabilmesinin kaliteli malzemelerden geçtiğine değinen Yılmaz, " Ev baklavası çok beğeniliyor. Talepler çok yoğun ve satışlarımız güzel. Ev baklavasını güzel yapan katların ince ve her tarafından aynı şekilde açılması bir de malzemelerinin cevizinin, yağının kaliteli olmasıdır gerekiyor ki baklava güzel çıksın" şeklinde konuştu.

Baklava yapımında organik ürünler kullandıklarına da değinen Yılmaz, " Biz baklavalarda glikoz kullanmıyoruz. Tamamen şeker pancarı kullanıyoruz. Baklava şiresinin şekerlenmesin diye de püf noktaları var onları uyguluyoruz. Kaliteli şeker ve güzel kaynatılırsa şekerlenmiyor. Baklavalarımızda şekerlenme sıkıntısı olmuyor. Baklavalarımızı herkes güvenle tüketebilir. Çoğu müşterilerimiz bunu biliyor ve buna göre alışveriş yapıyor" diye konuştu.

Kooperatifçi kadınların bayram mesaisi
Kooperatifçi kadınların bayram mesaisi
Kooperatifçi kadınların bayram mesaisi
Kooperatifçi kadınların bayram mesaisi

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Ramazan Bayramı, Malatya, Bayram, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Kooperatifçi kadınların bayram mesaisi - Son Dakika


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