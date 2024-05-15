Kore Savaşı'na katılan Konyalı gazi İhsan Damdam Koreliler tarafından hatırlanıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kore Savaşı'na katılan Konyalı gazi İhsan Damdam Koreliler tarafından hatırlanıyor

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Kore Savaşı'na katılan 94 yaşındaki İhsan Damdam, Koreliler tarafından hatırlanıyor olmanın mutluluğunu yaşıyor. Damdam, Güney Kore heyetiyle buluşarak gösterilen saygıdan dolayı büyük mutluluk yaşadı. Koreliler, Damdam'a 'Siz olmasaydınız biz olmazdık' dedi. Damdam, Korelilerin gösterdiği saygıya duygulanarak, Kore'ye yaptığı ziyarette ülkenin kalkınmasını gözlemlediğini belirtti. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise Korelileri ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

15.05.2024 10:59
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Kore Savaşı'na katılan Konyalı gazi 94 yaşındaki İhsan Damdam, aradan geçen yıllara rağmen Koreliler tarafından hatırlanıyor olmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyor.
Birleşmiş Milletlerin çağrısıyla 25 Temmuz 1950'de Bakanlar Kurulunun Güney Kore'ye kuvvet gönderme kararı doğrultusunda Genelkurmay Başkanlığınca görevlendirilen askerler arasında yer alan Damdam, Seul'den Konya'ya gelen heyetle buluştu.
Bir dizi ziyaret için kentte bulunan Güney Kore Seul Büyükşehir Konseyi Sağlık ve Refah Komitesi heyetiyle Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın daveti üzerine bir araya gelen Damdam, kendisine gösterilen saygıdan dolayı büyük mutluluk yaşadı.
Damdam'ın önünde saygıyla eğilen heyettekiler de duygu dolu anlar yaşadı.
"Siz olmasaydınız biz olmazdık' dediler"
Gösterilen vefa ziyaretinde yaşadıklarını AA muhabiriyle paylaşan Damdam, Kılca'nın davetiyle unutamayacağı bir gün yaşadığını söyledi.
Damdam, kafeteryada bir araya geldiği Korelileri görünce şaşırdığını belirterek, "Kadınlar Pazarında zeytin alacaktım. Telefon çaldı, 'Seni alacağız.' dediler. Seul'den gelmişler. Beni görünce hepsi kucakladı, elimi öptüler, sarıldılar. İyi insanlar, unutmadılar. En önemli tarafı bu. Bana sarıldılar, ağladılar. 'Siz olmasaydınız biz olmazdık.' dediler. Dünyanın bir ucundan gelmişler, unutmamışlar. Kore gazisi pek kalmadı, çoğu öldü." ifadesini kullandı.
"Onların saygı gösterisi böyledir"
Heyetin önünde eğildiğinde duygulandığını anlatan Damdam, "Onların saygı gösterisi böyledir. 20 sene önce davet üzerine Kore'ye gitmiştim. Her şey değişmiş, kalkınmışlar. Her sene Kore'den gelirlerdi. İki yıldır gelmiyorlardı. Görünce duygulandım." dedi.
Kılca ise Korelileri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizler de bu güzel buluşmaya vesile olduk. Onlar, bizim çınarlarımız. Gereken hürmeti ve muhabbeti eksik etmeme gayretiyle hareket ediyoruz." diye konuştu.

Kore Savaşı\'na katılan Konyalı gazi İhsan Damdam Koreliler tarafından hatırlanıyor
Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kore Savaşı'na katılan Konyalı gazi İhsan Damdam Koreliler tarafından hatırlanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kore Savaşı'na katılan Konyalı gazi İhsan Damdam Koreliler tarafından hatırlanıyor - Son Dakika
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