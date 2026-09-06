Koreli HoonDoo grubu Çanakkale'de ilk kez sahne aldı, Türkçe şarkılar söyledi - Son Dakika
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Koreli HoonDoo grubu Çanakkale'de ilk kez sahne aldı, Türkçe şarkılar söyledi

Koreli HoonDoo grubu Çanakkale\'de ilk kez sahne aldı, Türkçe şarkılar söyledi
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Güney Koreli müzik grubu HoonDoo, Türkiye'deki ilk konserini Çanakkale'de verdi. Türkçe şarkıları hayran önerileriyle seçtiklerini belirten grup, iki ülke arasındaki dostluğu müzikle güçlendirmek istiyor.

SEVİ GÖZAY ASLAN - Türkçe şarkıların bir kısmını Koreceye uyarlayarak söyleyen ve yayımladıkları videoları sosyal medyada büyük ilgi gören Güney Koreli grup "HoonDoo", iki ülke arasında gönül köprüsü kuruyor.

Güney Koreli müzik grubu HoonDoo, Türkiye'deki ilk konserini Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kore Kültür Merkezi işbirliğiyle geldikleri Çanakkale'de verdi.

HoonDoo grubunun üyeleri Lee Seung Hoon ve Doo Jin Soo, İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'ndeki konser öncesi, kenti dolaşarak sardalya, kelle paça, peynir helvası, kokoreç gibi lezzetleri tattı.

Güney Koreli sanatçılar, kentteki eğlence dolu anları da sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Konser öncesi AA muhabirinin sorularını yanıtlayan grubun üyelerinden Lee Seung Hoon, Türkçe şarkıları genellikle sosyal medyada hayranlarından gelen öneriler üzerine seçtiklerini, 30 Ağustos Zafer Bayramı için "Biz Atatürk Gençleriyiz" eserini de yine hayranlarının önerisiyle söylediklerini belirtti.

Atatürk ve Türk tarihi hakkında yine hayranları sayesinde bilgi edindiklerini anlatan Lee, bu marşın sözlerinin yanı sıra başlangıç melodisindeki coşkunun kendilerini etkilediğini dile getirdi.

Lee, bu kaydı yayımladıktan sonra kendilerini en çok "Siz artık Türk olmuşsunuz." şeklindeki yorumların etkilediğini ifade etti.

Türk ve Kore müzikleri arasındaki benzerliklere ilişkin soru üzerine Lee, iki ülkenin müziklerinde üzüntü ve özlem gibi hisler ve bunları yansıtma şekillerinin birbirine benzediğini belirtti.

"Çanakkale'de konser vermek gurur verici"

Lee Seung Hoon, Türkiye'de verdikleri ilk konserin Çanakkale gibi tarihi ve simgesel bir şehirde olmasına ilişkin, "Çanakkale gibi tarihi güçlü bir şehirde bir Koreli olarak konser vermek bizim için çok büyük bir gurur ve bu konuda çok mutluyuz." diye konuştu.

Çanakkale'de en çok kentin doğasının, insanların mutluluğunun ve nezaketinin dikkatlerini çektiğini ifade eden Lee, "Biz Kore'de Seul şehrinde yaşıyoruz. İnsanlar orada çok meşgul ve karışıklığın arasında günler geçiyor. Buraya baktığımızda insanlar mutlu, doğası ayrı güzel. Bu fark bize huzurlu hissettirdi." dedi.

Çanakkale'de kaldıkları günlerde kelle paça çorbası, kokoreç ve sardalya yediklerini anlatan Lee, "Peynir helvasının tadına baktık ama onun hakkında çok tehlikeli bir konu var, buraya gelip bu yemeklerden tadarsanız kilo alma riskiniz çok yüksek. Geldiğimizden beri 2 kilo aldık." ifadelerini kullandı.

Lee Seung Hoon, Korelilere "Kardeş ülkeniz neresi?" diye sorulması halinde 10 kişiden 10'unun "Türkiye" cevabını vereceğini söyledi.

İki ülke arasındaki tarihi dostluğun genç kuşaklara müzik yoluyla aktarılmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Lee, "Türkçe şarkıları Korece sözlerle seslendirerek müzik yapıyoruz. Çokça gencin buna ilgili olduğunu görüyoruz. Paylaşımlara devam ederek iki ülke arasındaki bağlantıları sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.

"Şarkının hikayesine bakıp seslendiriyoruz"

Grubun diğer üyesi Doo Jin Soo da K-Pop ağırlıklı şarkılar da söylediklerini ancak aldıkları opera eğitimini de temel alarak pop şarkılar seslendirdiklerini belirtti.

Opera eğitimleri sırasında farklı dillerde şarkılar söylediklerini belirten Doo, bunun Türkçe şarkı söylerken kendilerine yardımcı olduğunu ifade etti.

Seslendirecekleri eserleri belirlerken hayranlarından gelen önerilere öncelik verdiklerini dile getiren Doo, "Önerilen şarkıyı araştırıp arka planına, hikayesine bakıp seslendiriyoruz. Ben sözlere bakıyorum, Lee melodiye." dedi.

Doo, bir Korelinin hislerini güzel yansıttığını düşündüğü için en beğendiği Türkçe eserin "Sarı Gelin" olduğunu söyledi.

Festival kapsamında Bayhan'la da konser vereceklerini anlatan Doo, "Onunla birlikte sahne almak istedik. Kendisi sayesinde Türkçe şarkıları cover yapmaya başladık. Onunla aynı sahnede yer almak bizim için bir onur. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kore Kültür Merkezi sayesinde bu sahneyi gerçekleştiriyoruz. İlerleyen projelerde çağrılırsak gelmek istiyoruz." diye konuştu.

İki ülke arasındaki dostluk ilişkilerine değinen Doo, Kore'de Kore Savaşı ve Türklerin kendilerine yardımı hakkında herkesin bilgi sahibi olduğunu, dolayısıyla Türkiye'nin kardeş ülke olduğunu bildiklerini belirtti.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Çanakkale, Türkiye, Kültür, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Koreli HoonDoo grubu Çanakkale'de ilk kez sahne aldı, Türkçe şarkılar söyledi - Son Dakika

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