Koro Eseri Yarışması Kazananları Açıklandı

Kültür Sanat

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce düzenlenen Hikmet Şimşek Çoksesli Koro Eseri Beste Yarışmasının kazananları belli oldu.

Türk ve dünya koro edebiyatına katkı sağlamak, çağdaş bestecilerin eser üretimini desteklemek ve yeni yeteneklerin yetişmesini teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmanın sonuçları, Kültür ve Turizm Bakanlığının sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Değerlendirme sonuçları 4 Aralık'ta tamamlanan yarışmada dereceye girenler ile 5 mansiyon ödülünün sahipleri belirlendi.

Buna göre, yarışmada birincilik ödülüne Onur Arınç Duran, ikincilik ödülüne Orhan Veli Özbayrak ve üçüncülük ödülüne Melda Camuşcu layık görüldü.

Serhat Günay, Volkan Akkoç, Mesruh Savaş, Su Uğurlu ve Orhan Öner Özcan da mansiyon ödüllerini alan isimler oldu.

Başkanlığını Güzel Sanatlar Genel Müdürü ve Solist Sanatçı Ömer Faruk Belviranlı'nın üstlendiği jüride, Devlet Çoksesli Korosu Şefi Burak Onur Erdem, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Cemi'i Can Deliorman, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Turgay Erdener ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Özkan Manav, yarışmanın değerlendirmesinde görev aldı.