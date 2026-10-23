Koronun 40 yıllık yolculuğu CSO Ada Ankara'daki konserde fotoğraflarla da anlatıldı - Son Dakika
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Koronun 40 yıllık yolculuğu CSO Ada Ankara'daki konserde fotoğraflarla da anlatıldı

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Koronun 40 yıllık yolculuğu CSO Ada Ankara\'daki konserde fotoğraflarla da anlatıldı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, kuruluşunun 40. yıl dönümünü CSO Ada Ankara'da özel konserle kutladı. Ahmet Mustafa Yelden'in yönettiği konser, koronun 40 yıllık sanat yolculuğunu yansıtırken fuayedeki fotoğraflar da sanatseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, kuruluşunun 40. yıl dönümünü CSO Ada Ankara'da özel konserle kutladı.

Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, kuruluşunun 40. yıl dönümünü geçmişle geleceği, gelenekle sanatı ve vefayla müziği aynı sahnede buluşturan özel bir konserle kutladı.

CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da gerçekleştirilen konseri, Ahmet Mustafa Yelden yönetti.

Konser, koronun 40 yıllık sanat yolculuğunu ve Türk halk müziğine sunduğu katkıları yansıtırken bu köklü mirasa emek veren sanatçıları da bir araya getirdi.

Öte yandan fuaye alanında koronun kuruluşundan bugüne uzanan tarihsel ve sanatsal yolculuğunu belgeleyen fotoğraflar da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kaynak: AA
Kültür Ve Turizm BakanlığıAhmet MustafaKültür SanatTurizmAnkaraSon Dakika

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