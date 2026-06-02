Köyceğiz'de Geri Dönüşüm Sergisi Açıldı
Köyceğiz'de Geri Dönüşüm Sergisi Açıldı

02.06.2026 17:28
Köyceğiz'deki sergi, geri dönüşümle hazırlanmış ürünleri tanıttı, çevresel farkındalığı artırdı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Halk Eğitim Merkezi El Sanatları ve Geri Dönüşüm Atölyesi kursiyerlerinin bir kış boyunca hazırladığı eserlerden oluşan "Kağıdın Dönüşüm Yolculuğu" Sergisi düzenlenen törenle ziyaretçilere açıldı.

Sergide, geri dönüşüm bilinciyle toplanan gazete ve çeşitli atık kağıtlar, kursiyerlerin el emeğiyle sepetlere, dekoratif ürünlere ve birbirinden güzel aksesuarlara dönüştürüldü. Atık olarak görülen malzemelerin sanat ve üretimle yeniden hayat bulduğu eserler, ziyaretçiler tarafından ilgiyle incelendi. Hayat Boyu Öğrenme faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların ürünlerinin sergilendiği etkinlikte, geri dönüşümün çevresel önemi ve üretmenin değeri bir kez daha vurgulandı. Sergi aynı zamanda kursiyerlerin edindikleri bilgi ve becerileri toplumla paylaşmalarına fırsat sundu.

Serginin açılışında kursiyerlerin ortaya koyduğu çalışmalar büyük beğeni toplarken, el emeğinin, sabrın ve üretkenliğin en güzel örnekleri ziyaretçilerle buluştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

