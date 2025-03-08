Kozan'da İftar için Top Atışı Heyecanı

İftar için dakikaları sayan çocuklar, top atışı geleneğiyle heyecan yaşıyor

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan tarihi kaleden iftar için top atışı geleneği sürerken, çocuklar da heyecanlı anlar yaşıyor.

12. yüzyıldan günümüze görkemli surları ile tarihe ışık tutan Kozan Kalesi ve 6 asırlık Hoşkadem Camiinden iftarda yükselen ezan sesi ile her yıl Ramazan ayının maneviyatı ve coşkusunun yaşandığı ilçe de top atışı geleneği sürüyor. 23 yıldır sürdürülen gelenek mahallenin çocuklarına da heyecan yaşatıyor. Kalenin eteklerinde geleneksel oyunlar oynayan çocuklar, topu atışı ile iftarlarını açmak için evlerine koşuyor. Bu sayede çocuklar Ramazan ayının coşkusunu yaşıyor.

Geleneksel oyunlar ile iftarı bekleyen çocuklardan Ervanur Kocakaplan " Her gün arkadaşlarımızla gelip izliyoruz. Çok heyecanlı"dedi.

Ezan ile birlikte top atışı yapılarak vatandaşların oruçlarını açtığını belirten İsmail Sarız ise " 2002 yılından bu yana geleneği sürdürüyoruz. Çocuklar büyük heyecanla bu anı bekliyor" diye konuştu.