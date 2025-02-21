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Kozmetik sektörü Antalya'da buluştu

Auran Kozmetik Kurucusu Abdullah Karataş:

"Hem workshoplar hem de akademisyenlerin sunumlarıyla güçlü bir network sağlıyoruz"

ANTALYA - Kimyagerler Derneği tarafından düzenlenen 15. Kozmetik Kongresi, Antalya'da başladı. Kongreye standıyla katılım sağlayan Auran Kozmetik Kurucusu Abdullah Karataş, 2024 yılında 35 farklı fuar ve kongreye katıldıklarını belirterek, "Hem workshoplar hem de akademisyenlerin sunumlarıyla güçlü bir network sağlıyoruz" dedi.

Kimyagerler Derneği tarafından 2011 yılından bu yana düzenlenen ve sektörün en önemli buluşmalarından biri haline gelen Kozmetik Kongresi, Antalya'da başladı. Bu yıl 15'incisi düzenlenen kongre, Kimyagerler Derneği ve Atatürk Üniversitesi'nin ortak organizasyonu ile 20-22 Şubat tarihleri arasında Antalya'nın turizm bölgesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde gerçekleştiriliyor.

Kozmetik bilimi ve kozmetik sektörüyle yolu kesişen tüm paydaşları bir araya getiren kongre, sürdürülebilir kozmetik ürünler ve yeşil ürünler üzerine yoğunlaşırken, sektör temsilcileri ve akademisyenleri aynı platformda buluşturmayı hedefliyor.

"Her yıl olduğu gibi bu yıl da buradayız"

Auran Kozmetik Kurucusu Abdullah Karataş, Kimyagerler Derneği'nin düzenlediği 15. Kozmetik Kongresi'nde bu yıl da yer aldıklarını belirterek, "Biz Kimyagerler Derneği olarak 15. Kozmetik Kongresi'ni düzenliyoruz ve bu yıl da düzenleme kurulundayız. Auran Kozmetik olarak sürekli kongrelere ve fuarlara katılıyoruz. 2024 yılında 35 farklı fuar ve kongreye katıldık. 10 farklı fuarda da stant açtık. Kimyagerler Derneği'nin organize ettiği bu kongre bizim için çok kıymetli. Hem workshoplar hem de akademisyen hocalarımızın değerli sunumlarıyla ciddi bir network ortamı oluşuyor. Bu tarz dernekleri çok etkili buluyoruz. Her yıl katıldığımız gibi bu yıl da burada yer aldık. Kongrede iki farklı poster sunduk; birinde yeni projemizin lansmanını, diğerinde ise markamızı tanıttık" dedi.

"500'ün üzerinde katılım sağlandı"

Kongre Başkanı, Atatürk Üniversitesi Organik Kimya Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Serdar Burmaoğlu, 15'inci kez düzenlenen bu kongrenin kozmetik sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirdiğini belirterek, "Çok büyük bir katılım sağladık. Bu sene daha yoğun bir ilgiyle karşılaştık. 500'ün üzerinde katılım oldu. Kongrede, sürdürülebilir kozmetik ürünler, yeşil ürünler, kozmetik ürünlerin faydaları ve yan etkilerin minimuma indirilebilmesi gibi konuları ele alıyoruz. Bilimsel temelli bu organizasyonda, hem kamuya hem akademiye hem de sektör temsilcilerine maksimum fayda sağlamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

"Bilim ve sektörü buluşturuyoruz"

Kongre Başkan Yardımcısı Fatih Uluçay ise yoğun katılıma dikkat çekerek, "Bu sene 15.'sini düzenlediğimiz Kozmetik Kongresi'nde, sektör ve bilimi bir araya getirerek paydaşların iletişim kurmasını sağlıyoruz. Sürdürülebilirlik ve kozmetik alanındaki yenilikler konusunda katılımcılara eğitimler ve bilgilendirmeler yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

15.Kozmetik Kongresi, akademisyenler, sektör temsilcileri ve öğrenciler için önemli bir buluşma noktası olurken, kozmetik alanındaki yenilikçi yaklaşımların ve sürdürülebilir çözümlerin tartışılmasına zemin hazırlıyor.