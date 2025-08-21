Kremna Antik Kenti'nde Önemli Ziyaret

BURDUR'un Bucak ilçesinde bulunan Kremna Antik Kenti'ni ziyaret eden Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, "Burası, tıpkı Sagalassos ve Kibyra gibi çok değerli bir antik kent" dedi.

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Kremna Antik Kenti kazı alanını ziyaret etti. Kremna'nın turizme kazandırılmasının büyük önem taşıdığını belirten Rektör Prof. Dr. Dalgar, "Burası, tıpkı Sagalassos ve Kibyra gibi çok değerli bir antik kent. Hatta kimi yorumlara göre çok daha güçlü bir hikayeye sahip" dedi.

Kazı çalışmalarına başkanlık eden MAKÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayça Polat Becks ise Kremna'nın tarihine dair önemli bilgiler paylaştı. Kentin M.Ö. 3. yüzyılda kurulduğunu ve Roma İmparatoru Augustus döneminde büyük bir gelişim gösterdiğini kaydeden Prof. Dr. Becks, "Sütunlu caddeler, agoralar, tiyatrolar, hamamlar ve anıtsal yapılarla donatılan Kremna, Antik Çağ'da bölgenin ticari ve kültürel merkeziydi" diye konuştu.

Özellikle 230 metre uzunluğundaki sütunlu caddenin kentin ticari hayatının kalbi olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Becks, kazılarda ortaya çıkan dükkanlar, atölyeler ve ticaret ağının Kremna'nın canlı bir ekonomik merkez olduğunu ortaya koyduğunu vurguladı. Prof. Dr. Becks ayrıca uçurumlarla çevrili stratejik konumuyla kentin hem askeri hem de ekonomik açıdan büyük bir rol üstlendiğini kaydetti.

Yaklaşık 40 kişilik bilimsel ekibin yanı sıra çevre köylerden gelen işçilerle sürdürülen kazıların multidisipliner şekilde devam ettiğini belirten Prof. Dr. Becks, Kremna'nın mimarisi, su mühendisliği, heykelcilik, seramik ve cam atölyeleriyle Antik Çağ'a ışık tuttuğunu dile getirdi. Prof. Dr. Becks, "Kazılar ilerledikçe bu gizemli kentin geçmişine dair pek çok soruya yanıt bulacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

HABER- KAMERA: Halim AKCA/BUCAK,