Küçük hanımlarla küçük beylerin tiyatro festivali 25 Nisan'da başlıyor - Son Dakika

Farklı ülkelerin çocuk tiyatrolarının bir araya geldiği Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali, 25 Nisan'da İtalya'dan "Sakin Olun" oyunuyla başlayacak.

Bu yıl 17'ncisi düzenlenen festivalde Ankara Devlet Tiyatrosunun ev sahipliğinde dünyadan ve Türkiye'den önemli çocuk oyunları sergilenecek.

Konuk tiyatro grupları, Devlet Tiyatroları (DT) sanatçıları, yöneticileri ve çocukların 25 Nisan Pazartesi günü saat 11.00'de Anıtkabir'i ziyareti ve saygı duruşuyla başlayacak festival, Kuğulu Park'ta düzenlenecek açılış töreni ve açık hava etkinlikleriyle devam edecek.

Festivalin açılışı İtalya'dan Tiyatro C'art Comic Education tarafından sahnelenecek "Sakin Olun" oyunuyla Akün Sahnesi'nde yapılacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndan yola çıkılarak hazırlanan festivalle tiyatro sanatına katkıda bulunulması, Türk tiyatrosunun dünya çocukları yoluyla yurt dışına açılımının sağlanması ve yurt dışında bu daldaki gelişmelerin takip edilmesi amaçlanıyor.

"Çocuklar için tiyatroyla dolu bir hafta hazırladık"

Festivale ilişkin AA muhabirine bilgi veren DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, büyük özen gösterdikleri festivalle hem dünya tiyatrosundaki çocuk oyunlarının örneklerini Türkiye'deki çocuklara hem de dünya çocuklarına Türk tiyatrosunun örneklerini gösterdiklerini söyledi.

Geçen yıl salgın nedeniyle açık havada düzenlenen festivali bu sene Ankara'daki bütün sahnelere taşıdıklarını belirten Kurt, çocuklar için tiyatroyla dolu bir hafta hazırladıklarını anlattı.

Bütün sahnelerde hem Türkiye'den hem de yurt dışından gelen oyunlar için planlama yapıldığını aktaran Kurt, "Günde iki defa, öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere bir planlama gerçekleştirdik. Bu festivalde çocuklarımız doya doya hem tarihi oyunlar hem keyifli güzel oyunlar hem yeni çıkmış oyunlar hem de dünya klasikleri ile buluşacaklar." dedi.

"40'ın üzerinde temsille 30 binin üzerinde seyirci bekliyoruz"

Yeni açılan Pursaklar Sahnesi ile kullanmaya başladıkları Türk Ocağı Sahnesi'nde de farklı oyunların gösterileceği bilgisini veren Kurt, İspanya, İsviçre, İtalya, Bulgaristan gibi ülkelerle yerel oyunların da sahneleneceğini ifade etti.

Özel çocuklara yönelik atölyelerin de festival kapsamında çocuklarla buluşacağını kaydeden Kurt, festivalde 40'ın üzerinde temsil olacağını ve yaklaşık 30 binin üzerinde seyirciye ulaşmayı beklediklerini dile getirdi.

Kurt, salgın koşullarını göz ardı etmeden çocukları tiyatro salonlarında ağırlayacaklarını, bunun için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını sözlerine ekledi.