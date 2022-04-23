Küçük hanımlarla küçük beylerin tiyatro festivali 25 Nisan'da başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Küçük hanımlarla küçük beylerin tiyatro festivali 25 Nisan'da başlıyor

23.04.2022 11:01
Küçük hanımlarla küçük beylerin tiyatro festivali 25 Nisan'da başlıyor

Farklı ülkelerin çocuk tiyatrolarının bir araya geldiği Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali, 25 Nisan'da İtalya'dan "Sakin Olun" oyunuyla başlayacak.

Farklı ülkelerin çocuk tiyatrolarının bir araya geldiği Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali, 25 Nisan'da İtalya'dan "Sakin Olun" oyunuyla başlayacak.

Bu yıl 17'ncisi düzenlenen festivalde Ankara Devlet Tiyatrosunun ev sahipliğinde dünyadan ve Türkiye'den önemli çocuk oyunları sergilenecek.

Konuk tiyatro grupları, Devlet Tiyatroları (DT) sanatçıları, yöneticileri ve çocukların 25 Nisan Pazartesi günü saat 11.00'de Anıtkabir'i ziyareti ve saygı duruşuyla başlayacak festival, Kuğulu Park'ta düzenlenecek açılış töreni ve açık hava etkinlikleriyle devam edecek.

Festivalin açılışı İtalya'dan Tiyatro C'art Comic Education tarafından sahnelenecek "Sakin Olun" oyunuyla Akün Sahnesi'nde yapılacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndan yola çıkılarak hazırlanan festivalle tiyatro sanatına katkıda bulunulması, Türk tiyatrosunun dünya çocukları yoluyla yurt dışına açılımının sağlanması ve yurt dışında bu daldaki gelişmelerin takip edilmesi amaçlanıyor.

"Çocuklar için tiyatroyla dolu bir hafta hazırladık"

Festivale ilişkin AA muhabirine bilgi veren DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, büyük özen gösterdikleri festivalle hem dünya tiyatrosundaki çocuk oyunlarının örneklerini Türkiye'deki çocuklara hem de dünya çocuklarına Türk tiyatrosunun örneklerini gösterdiklerini söyledi.

Geçen yıl salgın nedeniyle açık havada düzenlenen festivali bu sene Ankara'daki bütün sahnelere taşıdıklarını belirten Kurt, çocuklar için tiyatroyla dolu bir hafta hazırladıklarını anlattı.

Bütün sahnelerde hem Türkiye'den hem de yurt dışından gelen oyunlar için planlama yapıldığını aktaran Kurt, "Günde iki defa, öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere bir planlama gerçekleştirdik. Bu festivalde çocuklarımız doya doya hem tarihi oyunlar hem keyifli güzel oyunlar hem yeni çıkmış oyunlar hem de dünya klasikleri ile buluşacaklar." dedi.

"40'ın üzerinde temsille 30 binin üzerinde seyirci bekliyoruz"

Yeni açılan Pursaklar Sahnesi ile kullanmaya başladıkları Türk Ocağı Sahnesi'nde de farklı oyunların gösterileceği bilgisini veren Kurt, İspanya, İsviçre, İtalya, Bulgaristan gibi ülkelerle yerel oyunların da sahneleneceğini ifade etti.

Özel çocuklara yönelik atölyelerin de festival kapsamında çocuklarla buluşacağını kaydeden Kurt, festivalde 40'ın üzerinde temsil olacağını ve yaklaşık 30 binin üzerinde seyirciye ulaşmayı beklediklerini dile getirdi.

Kurt, salgın koşullarını göz ardı etmeden çocukları tiyatro salonlarında ağırlayacaklarını, bunun için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
TÜSİAD'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı Açıklaması TÜSİAD'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı Açıklaması Vali Toraman koltuğunu 4. Sınıf öğrencisi Alper'e devretti Vali Toraman koltuğunu 4. Sınıf öğrencisi Alper'e devretti

oyunlar, Türkiye, İtalya, Çocuk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Küçük hanımlarla küçük beylerin tiyatro festivali 25 Nisan'da başlıyor - Son Dakika


Son Dakika
11:16 23 Nisan'da iç karartan tablo: Türkiye çocuk yoksulluğunda zirvede
10:58 TESK başkanından zincir marketlere sert tepki: Piyasayla hamurla oynar gibi oynuyorlar
10:56 Doğum gününü kutladılar: 6 yaşındaki çocuk birkaç saat sonra hayatını kaybetti
10:54 Masumlar Apartmanı'ndan mayıs ayında final kararı
10:51 BTP Genel Başkanı Baş'tan Karamollaoğlu'na: Doğru mu Temel amca?
10:49 Erdoğan öğrencilerle masa tenisi oynadı: Raketi tutuşu dikkat çekti
10:47 Bakan sayı daha az dedi ama Kılıçdaroğlu haklı çıktı: Halkın yüzde 57'si elektrik faturasını zorlanarak ödüyor
10:38 Eşi boşanmak isteyince kayınpederine pusu kurup öldürmeye çalıştı
10:14 İktidarda hesap kitap 2023 için: Yakalanacak bahar havasıyla seçime gidilecek
10:08 Trafikte şaşırtıcı anlar: Pantolonunu çıkartıp yola fırladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 11:22:51. #1.11#
SON DAKİKA: Küçük hanımlarla küçük beylerin tiyatro festivali 25 Nisan'da başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement