Küçük Kızdan Gazze'ye Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Küçük Kızdan Gazze'ye Destek

Küçük Kızdan Gazze\'ye Destek
22.08.2025 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

9 yaşındaki Zeynep, ördüğü bileklikleri satarak Gazze'ye 1000 lira bağışladı. Hedefi artırmak.

Konya'da 9 yaşındaki Zeynep Erva Tokgöz, ördüğü bileklikleri satarak elde ettiği geliri Gazze'ye bağışladı.

Tokgöz, Kur'an-ı Kerim kursunda öğrenerek makrome (düğümleme sanatı) bileklik yapmaya başladı.

Küçük kız, örmeye başladığı bileklikleri dayısının, "Filistin bayrağının renkleriyle yaparsan satar, gelirini bağışlarız" demesi üzerine çalışmalarını bu yönde geliştirdi.

İsrail'in saldırılar düzenlediği Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek isteyen Tokgöz, bilekliklerin satışından elde ettiği 1000 lirayı Gazze'ye ulaştırılması için derneğe verdi.

"Bu parayı 5 bin ve 10 bin lira yapmak istiyorum, harıl harıl çalışıyorum"

Tokgöz, AA muhabirine, Gazze'deki mazlumlara üzüldüğünü, onlar için elinden geleni yapacağını söyledi.

İsrail'in saldırılarının başladığı günden beri boykot ürünlerini almadıklarını vurgulayan Tokgöz, mazlumlar için bir şeyler yaptığında çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Tokgöz, yaşıtlarının bombalar altında yaşam mücadelesi vermesine çok üzüldüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Şu anda yaptığım bileklikleri satıp Gazze'ye bağış yapıyorum. Keşke elimden daha fazla bir şeyler gelse. Parayı gönderdim ki onlara yemek olsun. Onlara eğer bağış yaparsak ve yardım edersek kendimi daha iyi hissediyorum. Bu şekilde onların biraz da olsun aç kalmadıklarını hissediyorum. Hedefim gönderdiğim para miktarını artırmak. Bu parayı 5 bin ve 10 bin lira yapmak istiyorum, harıl harıl çalışıyorum. Kendinizi yardımsever hissetmek çok güzel."

"Bu hassasiyetleri bize moral oluyor"

Çocuğun babası Muhammed Zahid Tokgöz de kızıyla gurur duyduklarını ifade etti.

Ailecek boykotu benimsediklerini anlatan Tokgöz, "Bir markete gittiğimizde alışveriş yapacağımızda, 'Baba bunlar boykot.' diyorlar. Boykot markası ayakkabıları almıyorlar. Zulme destek olmak istemiyorlar. Bu hassasiyetleri bize moral oluyor." dedi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Filistin, Yaşam, Dünya, Gazze, konya, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Küçük Kızdan Gazze'ye Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek... Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek...
Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu
Tuz Gölü’nde ’soğuk su gayzeri’ keşfi Tuz Gölü'nde 'soğuk su gayzeri' keşfi
12 yaşındaki Zeynep’e ne oldu Acılı baba konuştu 12 yaşındaki Zeynep'e ne oldu? Acılı baba konuştu
Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar
Görüntü Türkiye’den Elinde bebeğiyle ayı saldırısına uğradı Görüntü Türkiye'den! Elinde bebeğiyle ayı saldırısına uğradı
Sinan Burhan’ın esprili “avokado“ sorusuna sunucudan bomba yanıt Sinan Burhan'ın esprili "avokado" sorusuna sunucudan bomba yanıt
Erzurum’da düğüne gölge düşüren olay Yarıda kestiler Erzurum'da düğüne gölge düşüren olay! Yarıda kestiler
Galatasaray Zaniolo’nun bonservisini belirledi Galatasaray Zaniolo'nun bonservisini belirledi
Nafaka davasında karar Icardi Wanda’ya servet ödeyecek Nafaka davasında karar! Icardi Wanda'ya servet ödeyecek

10:41
İzmir’de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
İzmir'de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
09:42
İBB soruşturmasındaki 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı Aralarında Aziz İhsan Aktaş da var
İBB soruşturmasındaki 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı! Aralarında Aziz İhsan Aktaş da var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2025 11:40:39. #7.11#
SON DAKİKA: Küçük Kızdan Gazze'ye Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.