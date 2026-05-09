Ayvalık Teferic Şenlikleri'nden türküler yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ayvalık Teferic Şenlikleri'nden türküler yükseldi

Ayvalık Teferic Şenlikleri\'nden türküler yükseldi
09.05.2026 10:03  Güncelleme: 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen 9. Küçükköy Teferic Şenlikleri'nde Türk Halk Müziği konseri gerçekleştirildi. Amatör sanatçıların sahne aldığı etkinlikte, koro ve solo performanslar izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Ayvalık Belediyesi tarafından bu yıl 9.su düzenlenen Küçükköy Teferic Şenlikleri'nde Türk Halk Müziği konseri verildi.

Küçüköy Mahallesi, Ağaçaltı mevkisinde Ayvalık-Küçükköy Türk Halk Müziği Derneği bünyesindeki koro tarafından verilen konseri şef Selami Seler yönetti.

Anadolu'nun dört bir yanından birbirinden güzel türküler, sahnedeki amatör sanatçılar tarafından koro ve solo olarak seslendirildi.

Konser sonunda koro üyeleri, yüzlerce izleyici tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Konser sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ayvalık-Küçükköy Türk Halk Müziği Derneği Başkanı Nezihe Baltacı, Teferic Şenlikleri nedeniyle Küçükköy'de konser vermekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Başkan Baltacı, ücretsiz verdikleri konserlerin süreceğinin de müjdesini verdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ayvalık Teferic Şenlikleri'nden türküler yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da gece kulübü ve restoranlara sahte içki operasyonu: 2 ton 350 litre alkol ele geçirildi İstanbul'da gece kulübü ve restoranlara sahte içki operasyonu: 2 ton 350 litre alkol ele geçirildi
Hüseyin Tatlı’dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı
Yeni yasa teklifi Meclis’e geliyor: Tarım arazilerinde kooperatif üzerinden yapılaşmaya son Yeni yasa teklifi Meclis'e geliyor: Tarım arazilerinde kooperatif üzerinden yapılaşmaya son
Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı 4 kişi öldü, 26 kişi yaralandı Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! 4 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
Aleyna Çakır’ın ölümünde Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu Aleyna Çakır'ın ölümünde Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu
Türkiye sınırına dev yatırım üssü kuruluyor: 250 bin kişiye iş, 5 milyar dolar ihracat Türkiye sınırına dev yatırım üssü kuruluyor: 250 bin kişiye iş, 5 milyar dolar ihracat

10:25
Yapay zeka mı gerçek mi AK Partili vekilin fotoğrafları tartışma yarattı
Yapay zeka mı gerçek mi? AK Partili vekilin fotoğrafları tartışma yarattı
10:05
Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport hakkı geliyor
Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport hakkı geliyor
09:02
Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon Tek cümle söyledi
Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon! Tek cümle söyledi
08:26
Gaziantep’te motorcunun çarptığı küçük çocuk metrelerce savruldu
Gaziantep'te motorcunun çarptığı küçük çocuk metrelerce savruldu
08:00
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
07:37
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 11:06:07. #7.13#
SON DAKİKA: Ayvalık Teferic Şenlikleri'nden türküler yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.