Ayvalık Teferic Şenlikleri\'nden türküler yükseldi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Ayvalık Belediyesi tarafından bu yıl 9.su düzenlenen Küçükköy Teferic Şenlikleri'nde Türk Halk Müziği konseri verildi.

Küçüköy Mahallesi, Ağaçaltı mevkisinde Ayvalık-Küçükköy Türk Halk Müziği Derneği bünyesindeki koro tarafından verilen konseri şef Selami Seler yönetti.

Anadolu'nun dört bir yanından birbirinden güzel türküler, sahnedeki amatör sanatçılar tarafından koro ve solo olarak seslendirildi.

Konser sonunda koro üyeleri, yüzlerce izleyici tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Konser sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ayvalık-Küçükköy Türk Halk Müziği Derneği Başkanı Nezihe Baltacı, Teferic Şenlikleri nedeniyle Küçükköy'de konser vermekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Başkan Baltacı, ücretsiz verdikleri konserlerin süreceğinin de müjdesini verdi. - BALIKESİR