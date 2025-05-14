Manisa'nın Kula ilçesinde gelinciklerin açmasıyla bazı alanlar kırmızıya büründü.
İlçede havaların ısınmasıyla eski Selendi yolu üzerinde açan çiçekler, yoldan geçen vatandaşların ilgisini çekiyor.
Nişanlısıyla alanda fotoğraf çektiren Hatice Dereköylü, çiçeklerin güzelliğinin insanı başka bir dünyaya taşıdığını söyledi.
Son Dakika › Kültür Sanat › Kula'da Gelincikler Açtı - Son Dakika
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