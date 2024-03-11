Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'ndeki kazılara Koreli uzmanlar da katılacak - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'ndeki kazılara Koreli uzmanlar da katılacak

Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü\'ndeki kazılara Koreli uzmanlar da katılacak

Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'ndeki kazı çalışmalarına Kore Cumhuriyeti Ulusal Kültürel Miras Araştırma Enstitüsü uzmanlarından bir heyetin de katılacağı bildirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Güney Kore'den gelen heyet ve Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ile bir araya geldi. Kazı Başkanı Kulakoğlu, 2024 yılında Koreli uzmanların kazılara katılımını beklediklerini ifade etti.

11.03.2024 14:26
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Anadolu'da ilk yazılı belgelerin bulunduğu Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'ndeki kazı çalışmalarına, Kore Cumhuriyeti Ulusal Kültürel Miras Araştırma Enstitüsü uzmanlarından bir heyetin de katılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki Kayseri Mutfağı'nda Güney Kore'den gelen heyet ve Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ile bir araya geldi.

Büyükkılıç, Kayseri'deki üniversitelerde Korece öğretilen kürsü olduğunu ve Güney Kore'nin başkenti Seul'de Erciyes Üniversitesi ile işbirlikleri bulunduğunu belirtti.

Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu da "2016'dan beri Koreliler ile çalışmalarımız vardı, Kore Üniversitesi ile çalışıyorduk. Onlara Kayseri'yi anlattım. Kayseri keşfedilmeyi bekleyen medeniyetler şehridir." ifadesini kullandı.

Kulakoğlu, 2024 yılında Kore Cumhuriyeti Ulusal Kültürel Miras Araştırma Enstitüsü uzmanlarından bir bilim heyetinin Kültepe kazılarına katılımını beklediklerini ifade etti.

Kazılarla ilgili protokol imzalanıp, anlaşma yapılacağını vurgulayan Kulakoğlu, Güney Koreli araştırmacılara her anlamda destek vereceklerini de kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'ndeki kazılara Koreli uzmanlar da katılacak - Son Dakika

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