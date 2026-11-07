Kültepe'nin 2028'de UNESCO kalıcı listesi için görüşülmesi Kayseri'de heyecan yarattı - Son Dakika
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Kültepe'nin 2028'de UNESCO kalıcı listesi için görüşülmesi Kayseri'de heyecan yarattı

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Kültepe\'nin 2028\'de UNESCO kalıcı listesi için görüşülmesi Kayseri\'de heyecan yarattı
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UNESCO geçici listesindeki Kültepe-Kaniş-Karum Arkeolojik Alanı, 2028'de kalıcı listeye alınmak üzere görüşülecek. Prof. Dr. Osman Özsoy, Kayseri'nin kalıcı listede eseri olmadığını, Kültepe'nin alınmasının şehir için gurur kaynağı olacağını söyledi.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kültepe-Kaniş-Karum Arkeolojik Alanı'nın 2028 yılında Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne girmek için görüşülecek olması şehirde heyecan oluşturdu. Kapadokya-Kültepe-Koramaz Tarih, Kültür, Eğitim ve Araştırma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Osman Özsoy, Kültepe'nin kalıcı listeye girmesinin Kayseri'nin uluslararası tanınırlığını ve saygınlığını artıracağını belirterek, "Kayseri'nin kalıcı listede henüz bir eseri yok. Bu nedenle Kültepe'nin kalıcı listeye alınması şehrimiz için büyük bir gurur kaynağı olacak" dedi.

2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne giren Kültepe'nin; 2028 yılında kalıcı listeye alınması için görüşüleceği açıklandı. Kapadokya-Kültepe-Koramaz Tarih, Kültür, Eğitim ve Araştırma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Osman Özsoy, derneğin çalışmaları ve Kayseri'nin UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi hedefi hakkında açıklamalarda bulundu. 2021 yılında kurulan derneğin çoğunluğu akademisyenlerden oluşan 30'un üzerinde üyesi bulunduğunu belirten Özsoy, Kayseri'nin Kapadokya bölgesini oluşturan beş şehirden biri olduğunu ifade etti. Kayseri'de UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan iki önemli kültürel miras bulunduğunu hatırlatan Özsoy, Kültepe'nin 2014, Koramaz Vadisi'nin ise 2020 yılında geçici listeye alındığını söyledi. Prof. Dr. Osman Özsoy; "Dernek 2021 yılında kuruldu. Çoğunluğu akademisyen olmak üzere 30'un üzerinde üyemiz var. Kayseri; Kapadokya bölgesinin 5 şehrinden bir tanesi, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir ve Kayseri. Bu yüzden Kapadokya ilk sırada. Kayseri'de iki yer; UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer almakta. Bunlardan bir tanesi Kültepe 2014 yılında, diğeri de 2020 yılında Koramaz Vadisi oldu. Genel tecrübemizin bize söylediği ve gidişata baktığımız zaman sivil toplum kuruluşunun oluşturulması ve bu iki kültür varlığımızı desteklemek için böyle bir adım atmayı uygun gördük" dedi. Bu iki değerin uluslararası alanda daha fazla tanınması ve korunması amacıyla dernek olarak çalışma yürüttüklerini kaydeden Özsoy, Kültepe'nin kalıcı listeye alınması için oylanacak olmasının önemli bir gelişme olduğunu dile getirdi. Özsoy; "Tabi bu noktada en şanslı olan Kültepe. Çünkü 1948 yılından bu yana Türk Tarih Kurumu'nun elini hiç üzerinden çekmediği, kazı başkanlarının hayatını bağışladığı, en son kazı başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu'nun da tüm ömrünü verdiği bir yer. Literatürde çok fazla karşılığı var, uluslararası tanınırlığı çok yüksek. Yazının ilk defa Anadolu'ya girişinin kapısının olması, ticaretin tüm kurallarıyla işletiyor oluşunun Kültepe'de vücut bulması, para eden her şeyin kayıt altına alınması çok önemli. Koramaz Vadisi de 5 yıllık bir çalışmanın neticesinde Ihlara Vadisi ile kıyasladığımız zaman o boyda fakat 7 tane yerleşim yerinin de halen canlı olarak içinde yaşadığı, fosillerden tutun kaya oyma dini yapılara, güvercinliklerden kolumbaryumlara, yeraltı şehirlerinden Mimar Sinan'a kadar onlarca özelliği olan bir vadiden bahsediyoruz. Bu arada tabi olumlu gelişmeler oluyor; yurt dışından gelenler, burada çalışma yapmak isteyenler. Bütün bunları düşündüğümüz vakit geçici listede olan gerek Kültepe'nin gerekse Koramaz Vadisi'nin kalıcı listede yer alması en büyük arzumuz. Bunun için bizim dememizle olmuyor, bir alt yapının olması gerekiyor, alan başkanlığının altında bir yönetim, istenilen uluslararası ölçekte tanıtımın yapılması oldukça önemli. Burada en şanslı Kültepe gözüküyor. Bu da gurur kaynağımız olacak" ifadelerini kullandı.

"Kayseri'nin kalıcı listede eseri yok"

Kültepe'nin UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne girmesinin Kayseri için tarihi bir kazanım olacağını belirten Özsoy, bunun yalnızca şehrin değil, Türkiye'nin de uluslararası alandaki kültürel değerini artıracağını söyledi. Özsoy, "Kayseri'nin kalıcı listede bir eseri yok. Bu yüzden geçici listedeki değerlerimizin kalıcı liste için oylanması Kayseri'nin değerini kat kat artıracak. Bu noktada heyecanlıyız. Kalıcı listede olmanın en önemli tarafı, tüm dünyanın ortak mirası haline gelmeniz. Nasıl ki Amerika'da, İspanya'da ve İtalya'da UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'nde bulunan varlıklar bizim de ortak mirasımızsa, Kayseri ve Türkiye için de aynı durum söz konusu olacak" dedi. Kültepe'nin kalıcı listeye alınmasıyla uluslararası tanınırlığının daha da güçleneceğini vurgulayan Özsoy, bu durumun koruma çalışmaları açısından da önemli fırsatlar oluşturacağını belirtti. Kalıcı listede bulunmanın uluslararası desteklerin önünü açacağını ve bilimsel çalışmalarda öncelik sağlayacağını kaydeden Özsoy, bunun kısa vadede doğrudan ekonomik kazanç sağlamasa da uzun vadede Kayseri'ye önemli katkılar sunacağını ifade etti. Sürece katkı sağlayan herkese teşekkür eden Özsoy, "Yerel yönetimden, merkezi hükümetten, Türk Tarih Kurumu'ndan müteşekkiriz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Kültür SanatOsman ÖzsoyKayseriUnescoGüncelSon Dakika

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