"Kültür başkenti Bursa" için yapılan Turizm Acenteleri Memnuniyet Araştırması sonuçlandı Açıklaması - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesinin, şehrin turizm potansiyelini arttırmak için yaptırdığı Turizm Acenteleri Memnuniyet Araştırması'na göre Türkiye'de yerli turistler için turizm destinasyonlarında yüzde 15,6 ile Kapadokya ilk sırada yer aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, turizmde "Bursa algısı"nı ortaya koyabilmek adına, İstanbul merkezli 506 turizm acentesinin katılımıyla yaptırılan Turizm Acenteleri Memnuniyet Araştırması tamamlandı.

Araştırma sonucuna göre acenteler, Türkiye'de yerli turistler için turizm destinasyonlarında yüzde 15,6 ile Kapadokya'nın ilk sırada yer aldığını, onu yüzde 13,2 ile Bursa'nın takip ettiğini belirtti. Yabancı turistler için turizm destinasyonlarında ise Bursa yüzde 19,6 ile İstanbul, Kapadokya ve Antalya'nın ardından dördüncü sırada yer aldı.

Bursa'ya tercih edilen turlar sıralamasında yüzde 76,5 ile kültür turizmi ilk, yüzde 49,7 ile kış turizmi ikinci ve yüzde 15,8 ile doğa turizminde üçüncü oldu.

Turizm ölçütleri indeksinde ise en fazla puanı tarihi kültürel çekicilik, güvenli destinasyon ve rehber bilgisinin yeterliliği aldı. Bursa, bu konudaki en düşük puanı ise tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yetersizliği, gece hayatı ve eğlence olanaklarının kısıtlı olmasından aldı. Araştırmaya Bursa'yı en çok tercih eden ülkeler yüzde 23,8 ile Katar, yüzde 19,8 Kuveyt, yüzde 14,1 Suudi Arabistan ve yüzde 10,1 ile Ürdün oldu. Acenteler, Bursa'nın Orta ve Uzak Doğu ile Rusya ve Almanya'dan daha fazla turist çekebilecek potansiyeli olduğunu vurguladı.

Araştırmaya göre, Bursa'ya gelen turistlerin yüzde 89,9'u şehirden memnun ayrılıyor. En fazla şikayet edilen konuların başında ise ürün ve hizmet fiyatlarının yüksekliği, ulaşım ve otopark imkanlarının yetersizliği ile gece hayatı ve eğlence imkanlarının yetersizliği geldi. Odak grupları ile yapılan çalışmada ise "Bursa denince akla ilk gelenler" sorusuna verilen cevaplar ise yeşillik, türbeler, inanç turizmi, Osmanlı, tarih, Hacivat-Karagöz, kültürel yapı, Uludağ ve İskender oldu.

"Bursa Turizm Master Planı hazırlık çalışmaları bir yıldır sürüyor"

Anket sonuçlarının değerlendirilmesi için Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan ve sektör temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıya Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Denizhan Sezgin, Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği Başkanı Ersin Yazıcı ve TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu da katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da turizmin çeşitlendirilmesi ve turizm gelirlerinin artırılması yönünde önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini söyledi.

Aktaş, hizmet alanları içinde turizmin sadece bir konu başlığı olduğunu, bu konunun asıl sahibinin ise turizm profesyonelleri olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Bursa Turizm Master Planı hazırlık çalışmaları bir yıldır sürüyor, acentelerin gözündeki Bursa algısını görmek için böyle bir çalışma yapıldı. Sonuçlara katılırsınız, katılmazsınız ama ortada böyle bir tablo var. Gerek valiliğimiz gerekse büyükşehir belediyesi olarak turizmin gelişmesi noktasında önemli çalışmalar yapıyoruz. Bizim Bursa olarak bu noktada daha dinamik daha inovatif düşünmemiz lazım. İstikrarlı ve kararlı bir şekilde birbirimize kenetlenirsek bir kartopu misali bunun büyüyeceğini düşünüyorum."

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Bursa Valisi Yakup Canbolat ise tanıtımdan, turizmin çeşitlendirilmesine kadar pek çok alanda yapılması gereken çalışmalar olduğunun anketle de ortaya konduğunu aktardı.

Turizmi sadece para kazanmak olarak görmenin yanlışlığını vurgulayan Vali Canbolat, "Aynı zamanda kentin kimliğinin ve kentin karakteristik özelliklerinin korunmasını da sağlayacağına inanıyoruz. Evrensel kültür ile şehrin tanışması, entegre olması, şehrin mimari kimliğinin ve diğer soyut kimliklerinin korunması anlamında da önemli olduğunu düşünüyoruz. Sanayide para kazanıyorsunuz ama turizm aynı zamanda sizin kültürel birikiminizi de geliştirme anlamında önemli bir faktördür. Ben tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Bursa için bol turistli yeni sezonlar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.