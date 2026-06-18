Ardahan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan'ı ortak bir coğrafyada ve köklü bir mirasta harmanlayan Kür Nehri'nin kültürel zenginliğini sanatsal bir vizyonla taçlandırdı.

Üç ülkeye can veren bu nehrin asırlık hikayesini ve kültürel dokusunu yansıtmak amacıyla düzenlenen "Kültür Nehri Kür" etkinliği, izleyicilere disiplinler arası bir şölen sundu. Aşık Şenlik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen bu çok yönlü organizasyon; Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu ve eşleri, Ardahan Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu ve eşleri ile Azerbaycan Cumhuriyeti Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev ve eşlerinin teşrifleriyle, büyüleyici bir sergi açılışıyla perdelerini araladı.

Doç. Dr. Filiz Öztürk, Doç. Dr. Melis Sucuoğlu Doğan ve Dr. Öğr. Üyesi Özlem Gürpınar'ın koordinatörlüğünde titizlikle hazırlanan resim sergisi, nehrin tematik ruhunu tuvalin estetik diliyle buluşturdu. Kür Nehri'nin farklı medeniyetleri birbirine bağlayan binlerce yıllık tarihi misyonu, renklerin ve çizgilerin gücüyle adeta yeniden can buldu. Gecenin ilk nişanesi olan bu sergi, izleyicileri coğrafyanın derinliklerine doğru sanatsal bir yolculuğa çıkardı.

Görsel sanatların zarafeti, programın ilerleyen saatlerinde yerini müzik ve dansın dinamik ritmine bıraktı. Müzik yönetmenliğini Prof. Dr. Mustafa Şahin'in üstlendiği bu nadide konserde, nehrin coşkulu akışı notaların büyüsüyle sahneye taşındı. Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Müziği Bölümü akademisyenleri; Dr. Öğr. Üyesi Turgay Akdağoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Kemal Özavcı, Öğr. Gör. Okan Yanar, Öğr. Gör. Halil İbrahim Köroğlu, Öğr. Gör. Süleyman Tuncer, Öğr. Gör. Hayrettin Öncü Kılıç, Öğr. Yusuf Açar, Öğr. Gör. Mustafa Oflaz ve Öğr. Gör. İkranur Süral usta sazendelikleriyle geceye ruh katarken; konuk sanatçılar Cesur Demir, Aziz Ali Elyağutu ve Münevver Eryiğit icralarıyla bu müzikal nehre ortak oldular.

Gecenin son bölümünde ise coğrafyanın ritmi, Türk Halk Oyunları Bölümü'nün muazzam performansıyla zirveye ulaştı. Genel sanat yönetmenliğini ve koreograflığını Prof. Dr. Bülent Kurtişoğlu'nun, müzik yönetmenliğini Prof. Dr. Mustafa Şahin'in üstlendiği; eğitmenlik ve koreografilerinde ise Doç. Dr. Selami Akış, Öğr. Gör. Arzu Karaman, Arş. Gör. Zozan Yıldız ve Öğr. Gör. Hayrettin Öncü Kılıç'ın imzası bulunan gösteri, izleyenleri büyüledi. Toprağın ve suyun hikayesi, dansçıların adımlarında estetik bir duruşa dönüştü.

Resimden müziğe, müzikten dansa uzanan ve disiplinler arası güçlü bir bütünsellik sunan bu seçkin organizasyon, hem sergiyi adımlayan hem de salonu dolduran tüm sanatseverlerin kalbinde derin bir iz bırakarak, ayakta alkışlanan bir başarıyla tamamlandı. - ARDAHAN